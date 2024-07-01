На зло Трампу: Джилл Байден з’явилася на обкладинці серпневого глянцю Vogue

Головна редакторка американського видання Vogue Анна Вінтур запросила знятися на обкладинці глянцю першу леді США Джилл Байден. Між нею та Дональдом Трампом вже тривалий час ворожнеча, тож вона помістила на номер дружину президента США.

Що цікаво, Меланія Трамп з’явилася на обкладинці Vogue лише єдиний раз у 2005 році у весільній сукні, коли вийшла заміж за мільярдера. Впродовж всіх 4 років Анна Вінтур не запрошувала на зйомку Меланію Трамп та новою обкладинкою натякає, що не зробить цього й надалі у випадку, якщо Дональд Трамп зможе перемогти у виборах.

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Джилл Байден на обкладинці Vogue

Фотографинею першої леді США стала Енні Лейбовіц, яка фотографувала багатьох перших леді, зокрема, Олену Зеленську.

73-річна дружина чинного президента США позувала на обкладинці у мінімалістичному платті білого кольору від бренду Ralph Lauren з ґудзиками, яке нагадувало подовжене пальто.

Стилісти вклали волосся в кучері, а візажисти нанесли природний макіяж. Джилл Байден лише підкреслила образ завдяки сережкам з блакитними каменями, які слугували ефектним акцентом в її образі.

Для нового випуску Vogue Джилл Байден надала фотографії з особистого архіву.

Серпнева обкладинка з Джилл Байден з’явилася на обкладинці Vogue не просто так. 27 червня між Джо Байденом від Демократичної партії та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом відбулися дебати. Байдена звинуватили у поганому виступі, а Трамп виявився явним переможцем дебатів – 60% вважають, що він виступив краще.

Головна редакторка Vogue має сильний вплив на суспільство та докладає певних зусиль, аби у виборах президента не переміг Дональд Трамп, саме тому новий глянець вийшов з Джилл Байден

Телеграм-канал "Жирним шрифтом" зазначає, що під час виборчої кампанії Вінтур особисто займалася стилем Гілларі Клінтон та залучала десяток зірок та сотні тисяч доларів на її підтримку.

Вочевидь, цього разу Анна Вінтур демонструє свою прихильність до чинного президента США саме у такий спосіб – помістивши на обкладинку його дружину. До прикладу, Мішель Обама була тричі на головній сторінці видання, а Меланія Трамп – жодного разу після того, як Дональд Трамп став 45-м президентом США.

Анна Вінтур є також засновницею відомого Балу інституту костюмів Met Gala. На "Пізньому шоу" з Джеймсом Корденом вона розповіла, що ніколи б не запросила на світську подію Дональда Трампа.