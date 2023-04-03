Джіджі Хадід приголомшила індійським сарі у Мумбаї: розкішний образ

Знаменита модель Джіджі Хадід прилетіла в Індію на відкриття виставки у культурному центрі Ніти Мукеш Амбані. Білявка продемонструвала на собі розкішне сарі в золотистому відтінку, від якого просто неможливо відвести погляд.

Джіджі Хадід вирішила вразити всіх зірок Боллівуду не стандартним вбранням, приміром – сукнею чи костюмом, а одягнути традиційне індійське сарі.

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На урочисте відкриття культурного центру індійської філантропки Ніти Мукеш Амбані американська модель одягнула фантастичне золотисто-рожеве сарі від Abu Jani Sandeep Kolsa.

Ніта Мукеш – дружина індійського бізнесмена та найбагатшої людини в Індії. За версією журналу Forbes за 2022 рік статок її чоловіка складає 94 мільярди доларів.

Вбрання складалося з довгої ніжно-рожевої спідниці з білими квітами і топу, яке було повністю покрите золотистими паєтками, перлинами та бахромою.

Для мене була честь і радість продемонструвати цей шедевр. Це сарі Чіканкарі було зроблено в регіоні Лакхнау в Індії, і на його виготовлення пішов рік. Кожна жінка, яка створила його, спеціалізується на різних швах. Справді надзвичайна майстерність. Я ніколи цього не забуду,

– написала Джіджі Хадід.

Традиційне індійське сарі доповнювала тканина (зазвичай вона складається з 8 метрів у довжину), яку Джіджі обернула навколо тіла. Її розкішний образ довершували кілька десятків різноманітних масивних браслетів також золотистого відтінку.

Свій вихід модель доповнила жовтими туфлями, ніжним макіяжем в коричневих тонах та зібраною зачіскою у пучок.



Джіджі Хадід в індійському сарі / Фото з Insagram



Джіджі Хадід в індійському сарі / Фото з Insagram