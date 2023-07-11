Джіджі Хадід одягнула антитрендові капрі: як виглядає її образ

Американська модель Джіджі Хадід здійснила нещодавно незвичний вихід. Манекенниця одягнула джинсові капрі, які були в моді ще в 2000-х роках.

Сестри Хадід дуже люблять вбрання у стилі нульових, тож постійно додають до свого гардеробу цікаві алементи гардероба.

Цікаво 5 літніх образів німкені Соні Лісон, які ви захочете повторити: стильні фото

Знаменитість Джіджі Хадід завітала на день народження подруги у Нью-Йорку в чорній базовій майці, джинсових капрі та гостроносих мюлі на підборах. Образ вона довершила чорним поясом із золотою пряжкою.

Такі обтислі капрі були на піку популярності у 1950 та 1990-х роках. Тренди повертаються знову й знову, тож цілком можливо, в новому сезоні замість шортів бермудів нас чекають саме обтислі капрі.

Серед відомих брендів капрі у своїй колекції презентували бренди Jacquemus та Gucci. Цілком ймовірно, що Джіджі вирішила випередити модне повернення капрів та першою серед знаменитостей продемонструвала образ, який на перший погляд видається антитрендовим.

Зверніть увагу, до антитрендових речей належать короткі обтислі шорти та джинси скіні. Вже тривалий час стилісти не рекомендують носити це вбрання, оскільки воно може повністю зіпсувати ваш образ.

Натомість стилісти радять обирати вільні шорти та джинси mom, які не будуть сковувати ваших рухів.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч