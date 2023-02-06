Королева стилю: Дженніфер Лопес з’явилася на церемонії Греммі в бездоганній сукні з бахромою

Американська зірка Дженніфер Лопес завітала на церемонію Греммі, яка відбулася цієї ночі в Лос-Анджелесі. Знаменитість з’явилася у розкішній сукні синього кольору з бахромою.

В ніч на 6 лютого у Лос-Анджелесі відбулася 65-та церемонія музичної премії Греммі. На цьому відомому світському заході були присутні всі популярні зірки.

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Співачку та акторку Дженніфер Лопес запросили вручити нагороду Гаррі Стайлсу за перемогу в номінації "Найкращий вокальний поп-альбом".

На сцену зірка вийшла в неймовірно красивій сукні. Зірка обрала сукню від італійського бренду Gucci. Синя сукня з глибоким декольте та високим розрізом на нозі була оздоблена довгою бахромою з камінців. Цією ж бахромою були сформовані рукави в сукні.

Розкішну сукню доповнював довгий шлейф з воланами. Дженніфер розпустила волосся та створила ефектні кучері. Візажисти створили на обличчі акторки ніжний макіяж в коричневих тонах.

Свій розкішний образи Дженніфер Лопес доповнила ювелірним кольє від бренду Bulgari у вигляді змії, яка обвиває шию. Довершили світський вихід акторки сріблястий клатч та босоніжки на високій платформі та підборах.

Чоловік акторки Бен Аффлек одягнув чорний класичний костюм з білою сорочкою та галстуком.