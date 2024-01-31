Дженніфер Лопес зіпсувала образ бюстгальтером: конфузні фото співачки

Співачка Дженніфер Лопес завжди виглядає стильно та ефектно. З нею працює ціла команда фахівців, тож її аутфіти постійно бездоганні. Але навіть у зірок бувають модні курйози, тож знаменитість через необережність зіпсувала свій образ.

Виконавиця зробила модну помилку, від якої завжди застерігають стилісти. Такого краще не повторювати, якщо не хочете мати безглуздий вигляд.

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Образ Дженніфер Лопес

У своєму інстаграмі співачка продемонструвала новий образ. Він доволі красивий та стильний. Дженніфер одягнула білосніжні широкі штани на високій посадці. Саме така модель буде актуальною навесні 2023 року.

Верх доповнював корсет, який обов’язково мав стилізуватися з лонгслівом чи сорочкою. Дженніфер Лопес обрала для себе чорну водолазку, але окунфузилася на багатомільйонну аудиторію. Зірка одягнула занадто тонкий гольф, який просвічував її білизну білого кольору. Це має не досить гарний вигляд.

У такому випадку варто, або обирати білизну чорного кольору, або ж одягати гольф цупкішого матеріалу, з-під якого не буде виднітися білизна.

Свій чорно-білий образ Дженніфер Лопес доповнила туфлями на високій платформі та масивними золотими браслетами.

Нещодавно співачка змінила свій імідж та підстриглася, тож тепер стилісти зробили їй красиву укладку, яку вона доповнила чорним бантом. Візажисти підкреслили погляд співачки за допомогою макіяжу smoky eyes, а губи нафарбували її улюбленою коричневою помадою.