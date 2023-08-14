Поєднала бікіні та штани з вишивкою: Дженніфер Лопес в ефектному образі на шопінгу в Італії
Джерело:Just Jared
Акторка й співачка Дженніфер Лопес відпочиває в Італії. Вона продемонструвала стильний образ у костюмі та бікіні.
Знаменита артистка Дженніфер Лопес відправилась на відпочинок в Італію без чоловіка Бена Аффлека. Там вона вигулює стильні й трендові образи.
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Образ Дженніфер Лопес в Італії
Днями зірка відправилась на шопінг в елітний район. Артистку побачили біля взуттєвих та ювелірних магазинів.
Дженніфер Лопес для прогулянки обрала чорний топ від бікіні Calzedonia та поєднала його зі стильним вбранням. Це широкі молочні штани з вишитими квітами від Ralph Lauren та світлий кардиган, який зірка накинула поверх бікіні.
Знаменитість доповнила образ плетеною сумкою Brunello Cucinelli, сонцезахисними окулярами, стильним чорним капелюхом та масивними золотими сережками-кільцями.
Які головні убори трендові влітку
Цього літа встигніть приміряти стильні головні убори. Інфлюенсери у 2023 році найчастіше носять бейсболки, косинки, солом’яні капелюхи та плетені панами. Вони не тільки довершать пляжні образи, але й стануть чудовим акцентом для повсякденних прогулянок та виходу в місто.