Поєднала бікіні та штани з вишивкою: Дженніфер Лопес в ефектному образі на шопінгу в Італії

Акторка й співачка Дженніфер Лопес відпочиває в Італії. Вона продемонструвала стильний образ у костюмі та бікіні.

Знаменита артистка Дженніфер Лопес відправилась на відпочинок в Італію без чоловіка Бена Аффлека. Там вона вигулює стильні й трендові образи.

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Образ Дженніфер Лопес в Італії

Днями зірка відправилась на шопінг в елітний район. Артистку побачили біля взуттєвих та ювелірних магазинів.

Дженніфер Лопес для прогулянки обрала чорний топ від бікіні Calzedonia та поєднала його зі стильним вбранням. Це широкі молочні штани з вишитими квітами від Ralph Lauren та світлий кардиган, який зірка накинула поверх бікіні.

Знаменитість доповнила образ плетеною сумкою Brunello Cucinelli, сонцезахисними окулярами, стильним чорним капелюхом та масивними золотими сережками-кільцями.

Які головні убори трендові влітку

Цього літа встигніть приміряти стильні головні убори. Інфлюенсери у 2023 році найчастіше носять бейсболки, косинки, солом’яні капелюхи та плетені панами. Вони не тільки довершать пляжні образи, але й стануть чудовим акцентом для повсякденних прогулянок та виходу в місто.