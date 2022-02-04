Дженніфер Лопес повертає тренд на джинсові костюми: стильна фотосесія

Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес останнім часом дуже часто тішить фанатів новими кадрами. Цього разу знаменитість постала перед камерами у повністю денімовому аутфіті.

52-річна зірка є відданою амбасадоркою бренду Coach. Напередодні Джей Ло знялася у новій фотосесії, примірявши на собі стильний образ.

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Джинсовий костюм ніхто не називав антитрендом, втім поєднання денімової куртки та штанів зараз можна побачити вкрай рідко. Загалом зірки віддають перевагу сорочкам оверсайз та лосинам, розслабленим джинсам або штанам палаццо.

У зйомках нової рекламної кампанії, акторка показує всім гармонійний мікс речей, який чудово підійде для прогулянки навесні.

Образ Джей Ло

Виконавиця одягнула на оголене тіло джинсову куртку, а на низ – сині джинси. Стилісти заплели косичку та доповнили образ денімовою бейсболкою у стилі печворк.

Образ знаменитості доповнили великі сережки-кільця та білий годинник на руці. Довершив look стильний аксесуар – білосніжна сумка Coach із золотистими ланцюжками з нової колекції.

Візажисти підкреслили природню красу знаменитості. Вони намалювали повіки золотистими тінями, а губи підкреслили коричневим блиском.



Модний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму



Модний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму