Дженніфер Лопес показала наймодніше пальто весни: стильні фото

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес похизувалася в мережі стильним образом. 53-річна знаменитість одягнула стильне пальто в клітинку.

У лютому в прокат виходить романтична комедія "Вийду за тебе", в якій Дженніфер Лопес грає головну роль.

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У центрі сюжету поп-зірка, яка під час весільної церемонії прямо на сцені дізнається, що її наречений, також відомий музикант, зраджував їй зі своєю помічницею. Тоді вона робить відчайдушний вчинок і виходить заміж за першого зустрічного з натовпу, який виявляється простим учителем математики.

У Лос-Анджелесі вже розміщено чимало постерів з майбутньою прем’єрою стрічки, тож акторка зробила фото біля одного з них на бульварі Sunset Plaza. На світлинах Дженніфер позувала у стильному аутфіті. Стилісти зазначають, що навесні клітинка повертається в моду з новим розмахом, тож зірка вже приміряла на собі трендовий елемент гардероба.

Образ Дженніфер Лопес

Співачка одягнула чорну водолазку та спідницю в клітинку тартан зі шкіряними вставками. Зверху Дженніфер приміряла коротке пальто в клітинку з трьох кольорів: чорного, білого та червоного.

Знаменість створила елегантний look одягнувши чорні шкіряні ботфорти на підборах. Дженніфер Лопес – глобальна амбасадорка бренду Coach з 2019 року. Вона часто знімається в рекламних кампаніях та роликах. Саме тому зірка довершила свій образ чорною шкіряною сумкою з ланцюжком та золотистою пряжкою.

Співачка розпустила волосся та постала перед камерою в коричневих сонцезахисних окулярах.



Вражаючий образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки



Вражаючий образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму співачки