Дженніфер Лопес захопила мережу стильним образом на Тижні моди в Парижі: ефектні світлини

Співачка Дженніфер Лопес прилетіла у Францію на Тиждень високої моди та з’явилася на показі відомого бренду в красивому вбранні.

Знаменитість приїхала на показ відомого бренду Christian Dior Haute Couture осінь/зима 2024-2025. Дженніфер радісно виглядала, оскільки напередодні відпочивала в Італії.

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На тижні високої моди у Парижі відомі люксові та преміальні бренди презентують свої колекції для наступного осінньо-зимового сезону. Модний дім Dior представив своє творіння у перший день заходу.

Новий вихід Дженніфер Лопес

Для появи на світському заході співачка обрала вбрання від Dior. Дженніфер одягнула красиву сукню кавового відтінку зі спідницею А-силуету з асиметричним плечем та широким поясом на талії.

Зверху знаменитість одягнула тренч того ж відтінку, що й сукня та доповнила образ улюбленими босоніжками на високих підборах золотистого відтінку.

Красуня доповнила свій аутфіт чорними шкіряними рукавицями та культовою сумкою Lady Dior, яку любила принцеса Діана. Волосся Дженніфер Лопес зачесала та зібрала в пучок. Візажисти нанесли їй насичений макіяж з акцентом на повіки, а її look доповнили золоті сережки з діамантами.

Дженніфер Лопес часто постає перед об’єктивами камер папараці. Тиждень тому співачка прогулялася Лос-Анджелесом у базовому образі, який складався з білої майки та кавових штанів. Як виглядав образ знаменитості – дивіться в нашому матеріалі.