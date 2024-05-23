Дженніфер Лопес вразила розкішною сукнею в Мехіко: ефектні фото

Співачка та акторка Дженніфер Лопес їздить туром з презентацією фільму "Атлас", тож нещодавно відправилася в Мехіко. На ще одній світській події знаменитість продемонструвала бездоганний образ.

54-річна акторка з’явилася на червоній доріжці у Plaza Toreo Parque Central у розкішній сукні, та знову без чоловіка Бена Аффлека. Втім цього разу Дженніфер більше посміхалася та вражала всіх своїм приголомшливим виглядом.

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Образ Дженніфер Лопес

Для заходу голлівудська акторка обрала білосніжну багатошарову шифонову сукню з воланами та великими рукавами від бренду Chloé. Глибоке декольте та високий розріз на нозі додали сукні сексуальності.

Волосся Дженніфер зібрала в пучок, випустивши передні пасма. Акторка любить високі підбори, тож обрала лаковані бежеві босоніжки. Аутфіт довершили довгі сережки та персні.

На тлі чуток про ймовірні проблеми у стосунках, які вже активно поширюють всі ЗМІ, Дженніфер Лопес опублікувала у своєму інстаграмі сексуальні кадри, сидячи на дивані.

Що відомо про кризу в стосунках подружжя

Інсайдери зазначають, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вже не живуть разом та навіть планують продати спільний будинок. Близькі люди до оточення подружжя стверджують, що Дженніфер дуже любить контролювати Бена, тож він вирішив поставити стосунки на паузу, попри те, що між ними двома все одно ще є кохання та глибокий зв’язок.