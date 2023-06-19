Дженніфер Лопес одягнула сітчасту сукню від українського бренду Santa Brands: вражаюче фото

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес з’явилася у розкішній сукні від українського бренду Santa Brands. 53-річна знаменитість одягнула сітчасту сукню рожевого кольору.

Нещодавно Дженніфер Лопес презентувала свою третю колаборацію із брендом Revolve. До неї увійшло майже 20 нових дизайнів, серед яких металеві підбори, кристалізовані платформи та мюлі зі штучної норки.

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Зірка опублікувала фото з нового кампейну у власному інстаграм-профілі та на сторінці власного взуттєвого бренду JLo Jennifer Lopez.

Фото для співачки стилізували стилісти Роб Зангарді та Маріель Хаенн. На одному з кадрів зірка позує у культові рожевій сукні від українського бренду Santa Brands.

Сітчасте прозоре вбрання з блискучими камінчиками Rose Diamonds Maxi Dress Дженніфер Лопес доповнила рожевими босоніжками з пір’ям. На сайті бренду сукня коштує понад 39 тисяч гривень.

Волосся зірка розпустила, вклала у легкі локони та зафіксувала обручем, створивши чималий об’єм.



Розкішний образ Дженніфер Лопес в сукні від українського бренду / Фото з Vogue

У вбранні від бренду Santa Brands раніше з’являлася італійська модниця К’яра Ферраньї, Ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо, німецька інфлюенсерка Леоні Ганне та ще багато інших знаменитостей.

Український бренд Santa Brands виготовляє звабливі сукні, костюми та комбінезони із тонкої сітки із кристалами, прикрашають їх пір’ям.

Цікаво! Світові знаменитості все частіше обирають вбрання для своїх виходів, виступів та фотосесій від українських брендів. Дизайнери з України вже давно завоювали прихильність та любов селебретіз. Яке вбрання світові зірки одягали від українських брендів у 2023 році – дивіться за посиланням.