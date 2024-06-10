Дженніфер Лопес показує бездоганну сукню, яку можна одягнути цього літа: стильне фото

Співачка та акторка Дженніфер Лопес любить красиво одягатися та постійно потрапляє в об’єктиви папараці. Під час нещодавнього виходу зірка постала у красивій білій сукні, яку поєднала з ефектним взуттям.

На своєму прикладі Джей Ло показала, яку сукню можуть одягати дівчата цього літа. Таке вбрання підходить для денних прогулянок чи прохолодних вечорів.

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У своїх образах акторка любить змішувати класику зі спортом, отримуючи кежуальний аутфіт. 54-річна артистка є справжнім натхненням для багатьох прихильників зі всього світу, тож вчить жінок свого віку стильно одягатися не зважаючи на цифру в паспорті.

Стильний образ Дженніфер Лопес

Новий вихід співачка здійснила на вихідних у Лос-Анджелесі. Дженніфер одягнула довгу трикотажну сукню кремового кольору з довгими рукавами. Сукня кроше є доволі популярною цього сезону та однаково підходить для міських та пляжних образів.

Образ співачка доповнила улюбленим взуттям на високих підборах. Зірка одягнула молочні босоніжки на платформі, які додавали їй кілька сантиметрів зросту. У колекції Джей Ло є величезна кількість сумок Hermes, тож новий вихід співачка доповнила сірим аксесуаром середнього розміру. Виконавиця зібрала волосся у хвіст та довершила look масивними сережками-кільцями.



Модний образ Дженніфер Лопес / Фото SPLASHNEWS.COM

Дженніфер була наодинці, без Бена Аффлека та виглядала засмученою. Співачка навіть скасувала всі свої літні шоу та заявила фанатам, що обов’язково повернеться до них з концертною програмою.

У ЗМІ вже давно просочилася інформація буцімто Бен Аффлек з’їхав від Дженіфер, втім нещодавно з’явилися нові подробиці. Виявляється, пара виставила на продаж спільний будинок. Вони продають особняк у Беверлі-Гіллз, який придбали минулого року.