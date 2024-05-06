З чим носити картатий жакет: Дженніфер Лопес показала бездоганний образ

Відома американська співачка та акторка Дженніфер Лопес потрапила під приціли папараці в стильному та красивому вбранні. Знаменитість з’явилася у Нью-Йорку, де перебуває вже тривалий час.

Вже ввечері, 6 травня, у Метрополітен-музеї розпочнеться довгоочікувана фешн-подія Met Gala. Дженніфер Лопес є запрошеною гостею, тож напередодні світського заходу зупинилися в готелі, де її й помітили фотографи.

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Образ Дженніфер Лопес

Красуня поєднала бежевий лонгслів з напівпрозорого матеріалу зі спідницею того ж відтінку довжини міді з додаванням двошарових поясів. Акторка врахувала свій минулим конфуз з вбранням, тож поєднала лонг з білизною світлого кольору. Раніше Джей Ло поєднала чорну водолазку з білим бюстгальтером, який спотворював образ.

До кремових відтінків співачка одягнула зверху картатий жакет коричневого кольору з щільної тканини, який навіть мав вигляд вкороченого пальта. Доповнили образ високі чоботи на підборах гірчичного відтінку від бренду Saint Laurent.

Дженніфер Лопес зачесала волосся в хвіст та додала родзинки аутфіту завдяки коричневим сонцезахисним окулярам.

Співачка вирішила дотримуватися однієї кольорової палітри та завершила аутфіт шкіряною сумкою під тиснення рептилії від відомого бренду Hermes. Цей Модний дім є улюбленим в співачки, тож вона має у своїй колекції величезну кількість дорогих сумок Hermes.

Образ Дженніфер Лопес – гарний приклад того, як дотримуватися монохромності в образі. Якщо використовувати кольори в одних відтінках, комбінуючи речі від насиченого до блідого варіанту відтінку, то look вийде елегантним та матиме дорогий вигляд.