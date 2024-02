Романтичний вихід: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зачарували спільним виходом на прем’єрі фільму

Зіркове подружжя Дженніфер Лопес та Бен Аффлек напередодні Дня святого Валентина здійснили світський вихід. Вони з’явилися на прем’єрі фільму в розкішних образах.

Пара приїхала у театр "Долбі", що в Лос-Анджелесі на прем’єру фільму Дженніфер Лопес "Це я…зараз: Історія кохання", пишет Fashion 24.

Образ Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Співачка обрала для себе ефектну сукню Zuhair Murad з колекції осінь-зима 2022/23. Це вбрання належить до весільної колекції. Сукня складалася з оксамитового боді з відкритими плечима та розрізом в зоні декольте. Зверху плаття доповнила довга спідниця з чорної прозорої сітки, яка була оздоблена стразами, камінцями та відшитими знаками Зодіаку.

Аутфіт знаменитості доповнили чорні оксамитові рукавиці та мінімалістичний атласний клатч. Співачка розпустила волосся та довершила вихід коштовними сережками. Візажисти, як завжди, зробили насичений макіяж. Бен Аффлек одягнув темно-синій костюм з білою сорочкою та чорною краваткою.



Розкішний образ Дженніфер Лопес і Бена Аффлека / Фото Getty Images

Що відомо про нову кінострічку з Джей Ло

Кінострічка 2024 року "Це я зараз…: Історія кохання" розповідає, що саме надихнуло Дженніфер Лопес написати музичний альбом "This Is Me…Now", який є продовженням альбому 2002 року "This Is Me…Then".

У 2022 році у світ вийшов біографічний фільм про Дженніфер Лопес "Шоу тільки починається", який розповів, як ретельно її команда готувалася до Супербоулу та як насправді викладається на сцені співачка.

"Це я зараз...: Історія кохання": дивіться трейлер фільму онлайн