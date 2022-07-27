Дженніфер Лопес і Бен Аффлек проводять медовий місяць у Парижі: вражаючі образи закоханих

Одна з найобговорюваніших голлівудських пар Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відправилися на медовий місяць до Парижа. За кілька днів співачка вже встигла підкорити місцеві папараці своїми бездоганними образами.

Джей Ло та Бен Аффлек проводять медовий місяць в місті кохання – Парижі. Новоспечене подружжя щодня потравляє під спалахи вуличних фотографів у стильних образах.

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Так, знаменита співачка вже встигла покрасуватися перед папараці у кількох легких літніх сукнях та приміряти ефектний міський образ, що складається з блузи та джинсів.

Під час свого останнього виходу з коханим Дженніфер Лопес приміряла шифонову ніжно-рожеву блузу з воланами на довгий рукав від бренду Dolce&Gabbana.

На низ співачка одягнула світло-блакитні джинси кльош та довершила образ босоніжками на високих підборах. Дженніфер зібрала волосся у пучок, одягнула сонцезахисні круглі окуляри та доповнила look коричневою сумкою.

Бен Аффлек приміряв білу футболку, доповнивши її зверху білою сорочкою та чорними джинсами. Кросівки актор обрав від бренду Golden Goos.

23 липня Джей Ло помітили у Парижі в білосніжному сарафані у дрібні квіти, які вона доповнила замшевими коричневими босоніжками.

Також знаменитість одягнула шифонову сукню максі у квітковий принт.

Наступного дня Джей Ло одягнула сукню з вирізами кольору фукції, доповнивши аутфіт босоніжками на масивній платформі та сумкою від Valentino.

Мережу також зачарували кадри співачки з актором у розкішних вечірніх образах. Знаменитість красувалася у довгій обтислій сукні чорного кольору, яку довершувало масивне кольє з білих перлин. Бен Аффлек потрапив під приціли папараці у чорному класичному костюмі.