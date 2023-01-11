Дженна Ортега з "Венздей" одягнула найпопулярнішу сукню 2023 року: розкішне фото

Популярна акторка Дженна Ортега, яка зіграла головну роль у серіалу "Венздей" завітала на відому кінопремію "Золотий глобус". Для світської події знаменитість обрала одну з найпопулярніших суконь 2023 року.

20-річна акторка справила фурор своєю появою на 80-ій церемонії "Золотий глобус", яка проходила в Лос-Анджелесі. Дженна була серед номінантів, втім статуетку таки не отримала.

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Зірка серіалу "Венздей" була номінована на кращу жіночу роль в категорії телесеріалів, мюзиклів або комедії. Та знаменитість все ж таки вийшла на сцену, аби вручити нагороду переможцю в номінації "Краща оригінальна пісня".

Акторка для церемонії вирішила приміряти на собі ніжний образ та зрадила своєму улюбленому готичному стилю. Дженна Ортега одягнула розкішну сукню з останньої колекції Алессандра Мікеле для італійського Модного будинку Gucci.

Дженна Ортега одягнула довгу кремову сукню з вирізами на талії та переплетеннями. Сукня з плісованої тканини мала розкльошені рукави, асиметричні вставки та довгим шлейфом. Така сукня вважається однією з найпопулярніших у 2023 році, оскільки вирізи, асиметрія і драпірування будуть присутні у платтях весняно-літнього сезону.

Свій розкішний образ Дженна доповнила коштовним кольє від ювелірного бренду Tiffany & Co. Візажисти зробили акторці макіяж в нюдових тонах, виділивши погляд чорними стрілками на повіках. Коротке волосся дівчина розпустила та елегантно вклала.