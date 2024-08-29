Жіночна та ефектна: зірка "Венздей" Дженна Ортега вразила сукнею на Венеційському кінофестивалі

Учора, 28 серпня, у Венеції розпочався знаменитий кінофестиваль, на який з’їжджаються всі світові актори, режисери, моделі та зірки першої величини. На червону доріжку вийшла головна героїня серіалу "Венздей" Дженна Ортега в красивому вбранні.

Акторка приєдналася до команди фільму "Бітлджюс" Тіма Бертона, в якому зіграла одну з головних ролей. Прем’єру стрічки показали в перший день кінофестивалю.

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21-річна акторка вирішила підібрати для себе яскравий образ, який би дозволив всім звернути на неї увагу.

Дженна Ортега на Венеційському кінофестивалі

Молода й талановита акторка вийшла на червону доріжку у червоній романтичній сукні від бренду Christian Dior. Плаття складалося з пишної фатинової спідниці та красивого топу на тонких бретельках у вигляді серця. Що цікаво, плаття в акторки було з оголеною спиною, яку вона радо продемонструвала фотографам.

Дженна Ортега є невисокого зросту, тож доповнила образ взуттям на підборах від бренду Jimmy Choo. Волосся вона зібрала у пучок та довершила вишуканий аутфіт мінімалістичним кольє, каблучками та браслетами.

Дівчина любить яскраві макіяжі, тож без ефектного мейку не обійшлося й цього разу. Візажисти нафарбували повіки темно-коричневими тінями, а губи – яскравою червоною помадою.



Дженна Ортега показала красивий образ / Фото Getty Images

Що відомо про фільм "Бітлджюс" з Дженною Ортегою

Новий сиквел "Бітлджюс" від режисера Тіма Бертона вийшов через 36 років після оригіналу. Дженна зіграла роль доньки Лідії Дач, яку в оригінальному фільмі зіграла Вайнона Райдер.

У фільмі розповідається історія Бітлджюса, духа померлого, який допомагає молодому подружжю з міста, що переїхало до нового будинку. Його незграбні спроби допомогти призводять до комічних ситуацій і несподіваних наслідків. У ролях померлого подружжя зіграли Алек Болдвін та Джина Девіс.