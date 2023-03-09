Дженна Ортега одягнула на червону доріжку заплямовану сукню: фото конфузного виходу

Відома акторка Дженна Ортега, яка зіграла головну роль у серіалі "Венздей" завітала на прем’єру фільму "Крик-6". Користувачі в мережі помітили конфуз акторки, оскільки вона з’явилася у заплямованій сукні.

20-річна актриса Дженна Ортега зіграла одну з головних ролей в американському фільму жахів "Крик-6". На прем’єру фільму зірка прийшла у стильному аутфіті.

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Зірка серіалу "Венздей" одягнула ефектну сукню довжини міні, що складалася з білої сорочки без коміра та жакета. Сукня виконана у досить цікавому стилі, оскільки жакет оголював плечі, а сорочка з глибоким вирізом підкреслювала зону декольте.

Втім уважні користувачі в мережі помітили синю пляму на сукні. Ймовірно, це сталося під час того, як Дженна роздавала автографи і в неї потекла ручка. Конфузи на червоних доріжках стаються досить часто, втім це не заважає зіркам тримати марку та все одно виглядати достойно.

Знаменитість розпустила волосся та вклала його у легкі хвильки, а візажисти зробили ефектний макіяж з акцентом на червоних губах. Акторка доповнила свій образ високими оксамитовими босоніжками на підборах чорного кольору та мінімалістичним кольє.



Дженна Ортега в заплямованій сукні / Фото з Instagram



Дженна Ортега в заплямованій сукні / Фото з Instagram

Що відомо про фільм "Крик-6"

6-ту частину фільму "Крик" від попередніх відрізняє велика кількість головних героїв, які цього разу змогли вижити у різанині "Сідні має померти". Тож у 6-й частині розповідатимуть історії тих, хто вижив у попередній частині "Крику". Події у фільмі відбуватимуть в Нью-Йорку, куди переїдуть четверо молодих людей. За задумом Вільямсона, шоста частина сконцентрується на історії Гейл Везерс (Кортні Кокс) та її шлюбі з Дьюї Райлі (Девід Аркетт).