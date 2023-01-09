Зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега повертає в моду чоловічий аксесуар – краватку

Американська кіноактриса Дженна Ортега, яка зіграла головну роль у серіалі "Венздей" завітала на вечірку Netflix в Західному Голлівуді в стильному вбранні. 20-річна дівчина приміряла на собі образ школярки з додаванням чоловічого аксесуару – краватки.

Після виходу серіалу про сімейство Аддамсів, Дженна Ортега, яка зіграла доньку Гомера та Мортиші – Венздей, отримала шалену популярність. Головна роль підлітка Венздей стала для неї найуспішнішою.

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Увага до Дженни Ортеги дуже зросла. Глядачі почали цікавитися її життям, біографією та кар’єрою. А після виходу 4 серії, танець із Венздей завірусився в мережі. Його щоденно почали повторювати користувачі тіктоку і справжні голлівудські знаменитості.

Зараз життя Дженни Ортеги протікає під прицілами фотокамер папараці. Так, дівчина 8 січня відвідала вечірку за декілька днів до церемонії нагороди "Золотий глобус". На подію знаменитість вирішила прийти в шкільному образі.

Акторка одягнула вкорочену сорочку на довгий рукав з кишенею та сіру спідницю плісе. Свій аутфіт Дженна доповнила сірими гетрами та чорними класичними лоферами. Шкільний аутфіт дівчини доповнив чоловічий аксесуар – краватка.

У стильному образі дівчина зробила фото зі своєю колегою Еммою Майєрс, яка зіграла її сусідку по кімнаті Енід Сінклер.

Варто зазначити, що зірка серіалу часто з’являється на публіці в краватці. Аксесуар доповнював напівпрозорі лонгсліви з корсетом та її штанний костюм в парі з білою сорочкою. 20-річна зірка любить створювати готичні образи, які відсилають її до образу Венздей.