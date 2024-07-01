Джамала знялася у фантастичній фотосесії для Vogue: бездоганні кадри

Кримськотатарська співачка Джамала стала новою героїнею зйомки для Vogue. Знаменитість нещодавно стала мамою, втім на кадрах постала ще з округлим животиком в красивому вбранні.

Наймолодший син співачки з’явився на світ 24 травня. Його назвали Алім. Джамала розповідала, що вагітність третьою дитиною була найважчою. Попри сильний токсикоз співачка була активною: займалася благодійністю, виступала на різноманітних заходах та навіть знялася в неймовірній фотосесії.

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Джамала в зйомці для Vogue

Зйомки для українського глянцю відбувалися у квітні, на 8 місяці вагітності співачки. Стилісти підготували для Джамали красиві образи, які їй неймовірно личили.

Красуня приміряла на собі топ з поліаміду та довгу спідницю, які вдало підкреслили її округлий живіт. Вбрання Джамала одягнула від відомого бренду Jean Paul Gaultier. У фотостудії з сірим тлом виконавиця позувала з розпущеним волоссям, щиро посміхаючись на камеру.



Ефектна фотосесія Джамали / Фото Vogue

Сидячи співачка показала красивий образ у трикотажному платті з квітковими декоруваннями від українського бренду Anna October.



Модна фотосесія Джамали / Фото Vogue

На кріслі Джамала сиділи у жовтому в’язаному топі від бренду JW Anderson, чорних штанах та червоних мюлях від дизайнерки Аліни Качаровської.



Cтильна фотосесія Джамали / Фото Vogue

Ще одну сукню від Anna October Джамала приміряла у світло-рожевому кольорі, додавши образу сексуальності завдяки відкритим плечам.



Красива фотосесія Джамали / Фото Vogue

Видання Vogue відзначило, що останні 2 роки у житті Джамали виявилися чи не найпродуктивнішими у житті. Вона дала сотні інтерв’ю про війну в Україні міжнародним ЗМІ. У 2022 році стала героїнею документального фільму «Джамала: пісні свободи». Говорила зі світовими лідерами про злочини російських військових, а під час благодійних концертів світом зібрала понад 100 мільйонів доларів допомоги українцям.

Окрім того, альбом кримськотатарських пісень QIRIM («Крим»), який увійшов до лонгліста «Ґреммі», здобув Шевченківську премію цього року.