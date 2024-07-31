У шовковій сукні: Джамала виступила під час Олімпіади в Парижі

Співачка кримськотатарського походження Джамала завітала до Парижа, аби виступити на одному із заходів, що присвячений Олімпійським іграм. На сцені Українського дому "Volia Space" виконавиця заспівала свої хіти.

Український дім "Volia Space" у Парижі відкрили у 2024 році під час Олімпійських ігор. За словами Джамали, Volia Space – це осередок подій, який демонструє під час Олімпіади велич українського спорту та мистецтва.

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Співачка додала, що Олімпійські ігри під час війни важливі, так само і участь у Євробаченні чи кінопремії Оскар, бо всі ці світові масштабні майданчики допомагають розказувати про нас та нашу боротьбу.

У Парижі артистка виступила зі спеціальним перформансом та дала низку інтервʼю, як місцевим, так й іншим іноземним ЗМІ.

Образ Джамали

Виконавиця приміряла довгу білизняну сукню з шовку та мережива на тонких бретелях чорного кольору. Зверху образ доповнював чорний халат також з шовкового матеріалу. Джамала вклала волосся в легкі кучері, зробила природний макіяж та доповнила аутфіт кількома стильними прикрасами – кольє на шиї та браслетами на руках.

В Парижі стрімко несуться Олімпійські ігри-2024, які проходять раз на чотири роки. Вже сьогодні, 31 липня, розпочинається п’ятий день, тож вашій увазі – розклад змагань та перелік спортсменів, які виступатимуть від України.