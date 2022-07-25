Джамала побувала у Фінляндії та показала образ з індійськими мотивами: фото

Українська співачка Джамала відвідала фінське містечко Іматра, яке, за словами зірки, 8 разів переживало російську окупацію. На символічному місці артистка постала у вишитій сукні, яка нагадувала вбрання корінних жителів Америки.

"Іматра. Маленьке фінське містечко. 8 разів переживало окупацію, знаходячись у 7 кілометрах від російського кордону. Тому місцеві розуміють наш біль дуже добре. Наприклад, волонтер, що віз нас з аеропорту, вже 8 разів доставляв гуманітарку до Луцька. Й навіть зробив собі тату з гербом України", – поділилась враженнями співачка.

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Вона розповіла, що давала у місті концерт, тому через компактність містечка про захід знали усі. Каже, що це створило неймовірну домашню атмосферу: "По-справжньому затишно й максимально тепло. І так красиво навкруги!"

Для відвідин країни Джамала одягнула сукню з домотканого полотна, підперезавшись тонкою крайкою. Вишиті орнаменти не були схожими на українські, тому можна лише здогадуватись, яку країну представляє образ. Додамо, що сукня нагадує одяг індійців – корінних жителів США.



Джамала у сукні з вишивкою / Фото з інстаграму артистки



Джамала у Фінляндії біля дитячого малюнку на асфальті / Фото з інстаграму співачки



Джамала у Фінляндії / Фото з інстаграму співачки

Свій образ вона доповнила головним убором, чорними штанами та масивним взуттям, а також синьо-жовтими стрічками на руці. Фіни у коментарях подякували українці за візит та сказали, що завжди будуть раді бачити її знову.



Джамала дала концерту у Фінляндії, у містечку Іматра / Фото з інстаграму артистки