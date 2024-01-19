Цю стильну дублянку інстаграм-інфлюенсерки носять уже третю зиму поспіль

Жакет Тедді молочного кольору з металевими застібками блогерки поєднують з різноманітним вбранням – і з джинсами, і зі шкіряними штанами, і зі спідницями. Тому ви теж зможете легко вписати цю річ у свій гардероб.

Ця дублянка завоювала серця модниць і стала обовʼязковою частиною їхнього гардероба. Її трендовий дизайн, універсальність та здатність підкреслити стиль пояснюють те, що вона постійно трапляється нам у профілях модних блогерок.

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Зазвичай інфлюенсерки підбирали до цієї куртки одяг в тон або незмінну класику – чорну базу. Наприклад, можете одягати її на трикотажні гольфи, з широкими класичними штанами, джинсами-кльош або прямим шкіряним низом. Силует жакета невимушено широкий, тож можете обирати під нього приталені моделі – такі, які підкреслять фігуру, якщо ви не защіпатимете верхній одяг. Деякі сміливі фешн-діви навіть поєднували цю дублянку з довгою спідницею, тож і вам ми радимо надихнутися таким цікавим образом.

До речі, якщо молочний колір здається вам таким, що швидко бруднитиметься, то Тедді такої моделі виглядають дуже стильно і в темних відтінках – кавові або темно-каштанові.

Як дублянку стилізують блогерки

Ось кілька варіантів стилізації цього універсального і, впевнені, дуже зручного вбрання. Якщо воно припало вам до душі, то можете за прикладом цих образів одразу подумати над тим, чи увіллється дублянка у ваш стиль.