Дублянка – найпопулярніший верхній одяг зими: з чим носять її модниці

Дублянки вже не перший рік тримають провідні позиції серед зимового вбрання. Fashion 24 зібрав найпопулярніші образи від світових інфлюенсерів, які ви можете приміряти на собі вже відтепер.

Завдяки своїй універсальній фактурі дублянки можуть похвалитися величезним діапазоном фасонів та моделей, пише 24 канал. Позачасова дублянка-авіатор є справжньою знахідкою взимку, адже з нею можна створити чимало ефектних образів.

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Створити аутфіт з дублянкою досить просто та легко, адже вона вдало стилізується з джинсами різних кольорів, штанами, лосинами та джогерами. Серед взуття обирайте угги, чоботи та кросівки.

Зверніть увагу на те, що дублянка вже перекочувала з зимового гардероба в осінній. Дуже часто модниці навіть не дочікуються снігу та мінусової температури, одягаючи дублянку на заміну осіннім курткам, пуховикам та бомберам.

Дублянки-авіатори залишаються в моді вже понад 100 років. Звісно, що кожного року дизайнери презентують щоразу цікавіші та стильніші моделі, втім вічною класикою залишається коротка дублянка чорного, коричневого чи пісочного кольору.

Попри те, що вона коротка, дублянка все одно чудово зігріває в теплу пору та є досить практичною, оскільки чудово вписується у повсякденний гардероб.

Не забувайте про головні убори, які вдало доповнюють образ з дублянкою – це можуть бути хутряні панами, бейсболки та шапки. З чим поєднувати модний верхній одяг – дивіться у нашій добірці.



Трендові образи на осінь-зиму / Фото з Pinterest



Трендові образи на осінь-зиму / Фото з Pinterest



Трендові образи на осінь-зиму / Фото з Pinterest



Трендові образи на осінь-зиму / Фото з Pinterest



Трендові образи на осінь-зиму / Фото з Pinterest



Трендові образи на осінь-зиму / Фото з Pinterest



Трендові образи на осінь-зиму / Фото з Pinterest



Трендові образи на осінь-зиму / Фото з Pinterest



Трендові образи на осінь-зиму / Фото з Pinterest



Трендові образи на осінь-зиму / Фото з Pinterest