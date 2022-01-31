Дуа Ліпа одягнула на прогулянку Мангеттеном апельсиновий пуховик: стильні кадри

Популярна поп-виконавиця Дуа Ліпа щоразу вражає стрітстайл модними образами. Нещодавно папараці підловили британську співачку в стильному зимовому аутфіті.

26-річна виконавиця Дуа Ліпа ні дня не обходиться без ефектного образу. Знаменитість щодня придумує стильні образи та демонструє їх або у своєму інстаграмі, або потрапляє під приціли фотографів.

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Цього сезону співачка робить ставку на лаковані яскраві пуховики. Раніше зірка з’являлася в синій короткій куртці, а тепер приміряла виріб у ще одному модному кольорі 2022 року – помаранчевому.

Дуа Ліпа добре знається на трендах та любить поєднувати різні стилі одягу у своїх аутфітах. Під час нещодавньої прогулянки виконавиця використала досить легкий стилістичний прийом зимового образу, який може повторити кожна модниця.

Образ Дуа Ліпи

Знаменитість вирішила поставити акцент у своєму образі на яскравий зимовий пуховик помаранчевого кольору. Особливого ефекту пуховику надає лакований матеріал.

Дуа Ліпа одягнула на низ широкі сині джинси та чорні черевики на масивній підошві з ланцюгами. Зверху вона одягнула шапку New York Yankees. Аутфіт знаменитості доповнили темно-коричневі сонцезахисні окуляри та чорна сумка у стилі нульових.



Зимовий аутфіт Дуа Ліпи / Фото з Elle