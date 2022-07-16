Дуа Ліпа приміряла перстень від українського бренду: ефектні фото

Британська попзірка Дуа Ліпа приміряла срібний перстень з яскравими рожевими елементами Carabine Ring з колекції українського бренду POCHE.

26-річна трендсеттерка стала обличчям нової капсульної колекції Puma під назвою Flutur. Колаборація зі спортивним брендом для співачки є другою. Цього разу вона присвячена рейв-культурі 1990-х років.

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На світлинах Дуа Ліпа позує у яскравих топах, шортах, лонгслівах, легінсах, футболках та мінісукнях. Головною родзинкою її аутфітів стали саме прикраси.

Перед камерою фотографа знаменитість позувала в персні від українського бренду POCHE з яскравим рожевим елементом.

Каблучка входить до колекції Playground, яку марка створила, щоб зануритися в спогади дитинства. Колекція народилася зі спільного бажання створювати ювелірні вироби, які були б такими ж як і прет-а-порте, і зберігали той самий рівень майстерності та ретельної уваги до деталей.

Колекція Playground налічує унікальні та особливі вироби з яскравими кольорами та змішуванням різних матеріалів.

Які знаменитості обирали прикраси від українських брендів

На Каннському кінофестивалі у прикрасі від українського бренду Guzema Fine Jewelry з’явилася Міла Йовович. Аксесуар з патріотичної колекції FREEDOM в синьо-жовтих кольорах акторці подарувала українська модель Аліна Байкова.



Міла Йовович в прикрасі від українського бренду / Фото з Vogue

Ще раніше Анджеліна Джолі продемонструвала каблучкуіз зображенням карти України. Срібну прикрасу подарував Анджеліні український ювелірний завод "ОНІКС".



Анджеліна Джолі в прикрасі від українського бренду / Фото з Instagram