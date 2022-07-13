Для найменших: дружина Віктора Павліка запускає власний бренд дитячого одягу

Катерина Реп'яхова вирішила зайнятись власним бізнесом. Тому на початку липня анонсувала запуск бренду дитячого одягу "mimish.ua", який створила на честь свого сина Михайла.

У своїх інстаграм-сторіс Катерина нещодавно опублікувала інтригуюче сторіс, де показала стильні маленькі сукенки для дівчаток. Чимало фанатів подумали, що у сім'ї Віктора Павліка готується поповнення, проте це не так – Катерина займатиметься розробкою дитячого одягу та іграшок.

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Ймовірно, зайнятись такою справою дівчина вирішила у час, коли у Віктора ненапружений гастрольний графік через війну в Україні. Адже раніше Реп'яхова працювала у нього концертним директором і так з ним власне й зав'язала стосунки. Торік вона народила сина Михайла, якого ніжно називає Мішкою чи Михасиком. Тому назва бренду "mimish.ua" є співзвучною з іменем хлопчика.

"Зовсім трохи, і в нас буде літня колекція”, – написала дівчина.



Катерина Реп'яхова запускає бренд "mimish.ua" / Фото з інстаграм-сторіс

Наразі на інстаграм-сторінку магазину підписалось понад 3 тисячі людей, а сама Катерина обіцяє, що усі речі створено з любов'ю та душею.



Сторінка бренду "mimish.ua" в інстаграмі / Скриншот з інстаграму

Численні шанувальники бажають Катерині успіху у новій справі та не можуть дочекатися, коли можна буде робити замовлення.