Дружина Остапчука обрала на гендер-паті розкішну сукню за 23 тисячі гривень: стильний образ

Наприкінці липня шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина Полтавська повідомили про те, що очікують на появу дитину. Вже на вихідних подружжя розкрило стать дитини на красивій локації та в стильному вбранні.

Для Володимира Остапчука це вже буде третя дитина, втім 24-річна Катерина стане мамою вперше, пише Fashion 24.

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Пара провела на одній із львівських локацій гендер-паті. Святкування самого не було, втім подружжя запросило студію декору, які створили для них Edem Resort Medical & SPA красиве місце з великим білим бантом, на тлі якого з’явився дим блакитного кольору, який сповістив про стать. У Володимира та Катерини народиться син.

Вагітна дружина Остапчука вирішила обрати для такої події красиве вбрання, тож обрала для себе українську дизайнерку.

Образ Катерини Полтавської

Катерина придбала бежеве плаття від українського бренду the COAT, засновницею якого є дизайнерка Катерина Сільченко. Полтавська обрала для себе напівпрозору мереживну сукню кольору айворі з тричвертковими рукавами та шлейфом. На сайті бренду така сукня коштує 23 тисячі гривень.

Дівчина доповнила образ коричневими шльопанцями та елегантною зачіскою з пучком. Остапчук же одягнув блакитну сорочку та кремові штани з коричневим поясом. Відомо, що поповнення в сім’ї станеться в грудні.



Стильний образ Катерини Полтавської / Скриншот з інстаграму Minty Decor



Красивий образ Катерини Полтавської / Скриншот з інстаграму Minty Decor

Що відомо про шлюб Остапчука і Полтавської