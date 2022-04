Допомагаємо ЗСУ: 10 оригінальних футболок з українською символікою

Українські бренди не лише активно допомагають ЗСУ, але й створюють цікаві патріотичні дропи з українською символікою. З настанням по-справжньому теплих днів радимо вам придбати стильні футболки з соняшниками, прапором України та калиною.

Модна індустрія не стоїть осторонь від війни в Україні, тож не лише допомагає бійцям військовою амуніцією, але й презентує патріотичний дроп.

З початком військових дій в Україні популярності здобули синьо-жовті кольори. Худі, костюми, футболки та сумки почали носити не лише українки на знак любові до своєї Батьківщини, але й світові інфлюенсери. Стилізацією речей в кольорах національного прапора вони показували нам свою солідарність з Україною.

На просторах інстаграму можна знайти чимало інстаграм-магазинів, які пропонують стильні речі українською символікою. Редакція Fashion 24 зібрала 10 оригінальних футболок, які своїми ілюстраціями, надписами та малюнками зможуть розповісти цілому світові, що ви – українка!

Якщо синьо-жовті костюми не вийде інтегрувати в повсякденний гардероб, то з футболки ідеально підійдуть до джинсів, джогерів чи лосин. А от в перші дні літа ви поєднаєте їх з шортами та спідницями.

Український бренд One by One, який допомагає військовим, а нещодавно придбав дві машини, які відправилися до бійців у гарячі точки, створив величезний патріотичний дроп. Серед речей – стильна фуболка з колекції "UKRAINE IS", натхнення для якої знайшли в дитячих малюнках та віршах Сосюри.

П’ять українських ілюстраторів зібралося, аби випустити дроп "Добрий вечір". Значна частина коштів від продажу передадуть в організацію, що допомагає вимушеним переселенцям.



Футболка з заплаканою українкою / Фото з сайту бренду

Київський бренд OLIZ в рамках колекції "Вільні" розробили декілька футболок із картинами Марії Примаченко, а також представили футболку із тризубом, намальованим у петриківському стилі.

Бренд Honey презентував футболки з патріотичними надписами, а також створив виріб в кольорах українського прапора.

"Про що наші нові футболки? Про наш дім, про найгарніше небо, найквітучі поля, яскраве сонце, про вольовий та вільний народ!", – йдеться в дописі інстаграм-бренду.

Бренд Siyai 25% з кожної колекції бренд перераховує на допомогу українській армії. На початку квітня бренд представив білосніжне поло з патріотичною акцентною деталлю у вигляді голуба миру.

На сайті бренду з'явилася нова футболка чорного кольору з надпис "Hello, I'm Ukrainian". 95% прибутку від продажів колекції "Ми з України" йдуть на підтримку ЗСУ, а інші 5% – на підтримку команди бренду (а це 40 родин, які були вимушені залишити свої домівки).

Бренд Kolosova представив футболку з надписом "Місця щасливих людей", гордо заявити, що ми – Українці можна придбавши футболку з надписом від "DiaDia".

Бренд 2Cher'17" інфлюенсерки Тані Парфільєвої прикрасили білосніжні футболки національним гербом України й написом "I'm proud to be Ukrainian" ("Я пишаюся тим, що я українка"). Футболку "Все буде Україна" придбати можна на сайті бренду Gepur.

Майже усі бренди, які випускають патріотичні дропи – допомагають українським військовим та переселенцям, які врятувалися з місць бойових дій.