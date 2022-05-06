Донька Кузьми Скрябіна передала на аукціон футболку батька, щоб допомогти ЗСУ

Єдина донька Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко вирішила зробити добру справу. Дівчина передала на аукціон особисту річ свого батька, щоб допомогти українській армії.

Барбара розповіла, що вони з родиною вирішили передати на благодійний аукціон футболку легендарного українського музиканта, заради допомоги бійцям. Виручені кошти надішлють на потреби ЗСУ та медикаменти для тих, хто цього потребує.

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На аукціон донька лідера гурту «Скрябін» передала червону футболку з надписом Georgia. За словами дівчини, артист запалював у ній концерти ще в далекому 2014 році. У дописі вона прикріпила кілька світлин музиканта зі сцени. Саме в цій футболці Кузьма Скрябін виступав на фестивалі "Файне місто" в Тернополі.

Стартова ціна лота складає 2000 гривень. Аукціон триватиме до 7 травня.

Друзі, ми з родиною вирішили передати на аукціон хлопцям футболку мого батька. В ній він запалював концерти ще в далекому 2014 році. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ та медикаменти для тих, хто їх потребує. Все буде Україна,

– написала Барбара Кузьменко.

У коментарях прихильники Кузьми Скрябіна зазначають, що батько б підтримав рішення своєї доньки.

"Дуже його не вистачає";

"Знайте, що за вашим батьком сумує вся Україна";

"Гідну справу ви робите. Слава країні!";

"Ваш батько неймовірна людина. Він завжди буде в наших серцях".

Як відомо, Андрій Кузьменко постійно допомагав бійцям АТО фінансово, приходив до лікарні, де лікувалися бійці. Музикант навіть встиг придбати для бійців на передовій автомобіль, втім відправили його у зону АТО вже родичі. 2 лютого 2015 року автомобільна аварія відібрала життя відомого співака.

Варто зазначити, що Барбара Кузьменко активізувала Благодійний Фонд імені Кузьми Скрябіна, який закуповує медикаменти та медичне обладнання для потреб військових та цивільного населення.