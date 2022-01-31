Dolce & Gabbana – останній люксовий бренд, який відмовився від хутра у своїх колекціях

З 2022 року відомий італійський бренд Dolce & Gabbana відмовляється використовувати хутро у своїх колекціях. Відтепер вони будуть створювати речі виключно з екологічної шкіри.

Модний будинок люксового вбрання, взуття, аксесуарів та парфумерії став останнім брендом, який відмовився від використання хутра тварин у своїх виробах.

Читайте також Легінси – модна альтернатива джинсам: як їх стильно носять зірки стрітстайлу

Марка опублікувала офіційну заяву у своєму інстаграмі за підтримки Humane Society of the United States і Humane Society International.

Dolce&Gabbana приєдналися до інших люксових брендів таких як Armani, Gucci, Prada, Moncler, Balenciaga, Bottega Veneta та Alexander McQueen у дотриманні рекомендацій, встановлених Fur Free Alliance – мережею організацій захисту прав тварин по всьому світі.

Ми будемо інтегрувати інноваційні матеріали в наших колекціях і розвивати екологічно безпечне виробництво,

– зазначив співробітник групи з комунікацій та маркетингу Феделі Уса.

У своїй заяві бренд заявив, що продовжить співпрацювати з майстрами-хутряниками, щоб зберегти робочі місця та секрет виробництва, втім замінить хутро тварин на екологічний матеріал.

Директор з модної політики Humane Society Пі Джей Сміт зазначає, що "між брендами існує конкуренція щодо того, хто найкращий із захисту тварин".

"Компанії починають бачити, що вони можуть робити добре, роблячи добро. Спочатку варто заборонити хутро, а в майбутньому зробити додаткові кроки, поступово відмовившись від екзотичної шкіри, ангори та пуху, інвестуючи в рослинні матеріали наступного покоління, такі як міцелій", – розповів Пі Джей Сміт.

Відомо, що у 2021 році влада Італії офіційно заборонила розведення хутрових звірів для отримання хутра. Першою країною, яка взагалі заборонила вироби із натурального хутра, став Ізраїль.



Dolce & Gabbana відмовився використовувати натуральне хутро / Фото з Vogue Business