30 тисяч кристалів на шкірі: Doja Cat створила вражаючий образ, який може налякати

У Парижі кілька днів тому почався Тиждень високої моди, який відкрився скандальним показом бренду Schiaparelli. Саме на цей показ нової колекції прийшла співачка Doja Cat, яка вразила всіх своїм образом, що складався з тисячі кристалів Swarovski.

Виконавиця повністю розфарбувала своє тіло в червоний колір та нанесла з ніг до голови тисячі кристалів. Стилісти співачки витратили 5 годин на те, аби покрити тіло 30-ма тисячами кристалів Swarovski та створити образ, який має назву Doja's Inferno.

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Епатажна зірка одягнула зверху червоний корсет-бюстьє із шовку, спідницю ручної роботи з червоними перлинками, червоні чоботи та шкіряну накидку. Відомо, що креативний директор бренду Schiaparelli Даніель Розберрі для створення нової колекції надихався "Божественною комедією" Данте та дев’яться колами пекла, тож співачка вирішила обрати для себе на показ по-справжньому "диявольський образ".



Вражаючий образ Doja Cat на показі Schiaparelli / Фото з Insragram



Вражаючий образ Doja Cat на показі Schiaparelli / Фото з Insragram



Вражаючий образ Doja Cat на показі Schiaparelli / Фото з Insragram

Авторкою макіяжу, який повністю складався з червоного обличчя та кристалів стала відома Пет МакГрат. Саме вона допомогла співачці відтворити задуманий образ. Візажистка показала, як вона пінцетом наносила кристали на обличчя співачки.

Образ Doja Cat був одним із найобговорюваніших цього тижня, оскільки він і справді вражаючий. Однак деякі користувачі в мережі зазначили, що подекуди цей вихід навіть може налякати.

Показ колекції Schiaparelli облетів усі медіа та соцмережі, адже дизайнер представив сукні з головами тварин – леопардом, вовком та левом. За його словами, ці тварини уособлюють найбільші вади людини - хіть, гордість та жадібність. Втім бренд все одно піддався жорсткій критиці за романтизацію насилля над тваринами, хоч всі вони штучно створювалися, та не постраждала жодна тварина.