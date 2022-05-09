До дня вишиванки 2022: де купити вишиті сукні різних фасонів та кольорів

У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, тож Fashion 24 зібрав кілька ефектних фасонів суконь-вишиванок від українських брендів. Яскрава та вишукана вишиванка завжди буде доречною та знайде гідне місце у вашому гардеробі.

У 2022 році День вишиванки буде вже не таким як завжди. Цьогоріч це свято для нас несе в собі інший месендж. Тепер ми не просто одягнемо вишиванку, як красивий елемент гардеробу, а покажемо всьому світу, що ми – незламні українці, які пам’ятаємо, бережемо та шануємо традиції навіть в час війни.

Читайте також Тил Батьківщини за кордоном: як українські знаменитості допомагають та підтримують країну

Вишита сорочка для нас – це національна святиня, це розпізнавчий знак України та наш оберіг. Любов до вишиванок передають одне одному поколіннями, тож в Україні немає жодної людини, яка б не пишалася таким цінним елементом гардероба, як вишиванка.

Етнічний стиль зараз знаходиться на вершині популярності. Модні тенденції швидкоплинні, втім вічні цінності залишаються з нами завжди. Вишиванка для українців – це непорушна класика, яка попри певну канонічність, трансформується в ефектні поєднання тканин, фасонів, кольорів та візерунків.

Для тих, хто хоче підкреслити свою жіночність та елегантно виглядати – зверніть увагу на сукні-вишиванки. З довгими рукавами чи короткими, з яскравими візерунками, чи ледь помітними, з масивними квітами – чи з дрібними, будь-які національні орнаменти в тренді.

Війна – далеко не найкращий час одягати вишиванку, однак історія доводить протилежне. Кілька століть тому козаки, ідучи в бій, неодмінно одягали вишиту сорочку, яка була їхнім своєрідним захисником.

Щодня нашим найбільшим бажанням є перемога України над російськими загарбниками. Саме тому найяскравіший символ української культури на День вишиванки стане символом незламності українського духу, заявою на весь світ про те, що українці – вільний народ, який бореться і буде боротися за свою країну.