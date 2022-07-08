Знаменита засновниця однойменного бренду Litkovskaya поділилася з прихильниками радісною новиною. Вона вийшла заміж за Олександра Данилюка – колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка, який обіймав цю посаду у 2019 році.

Читайте також У Києві помітили легендарну фотографиню Енні Лейбовіц: світлина з кав’ярні

Дизайнерка поділилася щемливим кадром у своєму інстаграмі.

"7.07.22. Kyiv St. Sophia Cathedral. Війна і мир. Бажаю миру українській землі та бажаю, щоб ми з чоловіком у цьому мирі творили та примножували наше кохання", – підписала кадр Лілія Літковська.

Закохана пара побралася навіть попри те, що Данилюк перебував у інвалідному візку. 19 червня політик потрапив в аварію на мотоциклі та зламав обидві ноги. Втім це не стало для Лілії та Олександра перешкодою, тож 7 липня 2022 року вони стали чоловіком та дружиною.

Вінчання відбулося у Софійському соборі. На церемонію запросили мера Києва Віталія Кличка. Саме він котив нареченого до вівтаря в інвалідному візку.

Лілія Літковська одягнула білосніжну сукню на довгий рукав від власного бренду. Обшиту сукню бісером Лілія доповнила бежевими туфлями-човниками та букетом з колосків пшениці. 40-річна дизайнерка довершила весільний look довгою фатою.

"Хочу, щоб у мій чарівний день здійснилося одне бажання українців: мир на нашій землі" – додала в інстаграм-сторіс Лілія Літковська.



Лілія Літковська вийшла заміж / Фото з інстаграм-сторіс



Лілія Літковська вийшла заміж / Фото з Tabloid

Відомо, що в Лілії Літковської є донька від попередніх стосунків. Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк має двох синів – Річарда й Володимира, які разом із перошою дружиною львівською режисеркою Ольгою є громадянами Великої Британії.

Що відомо про Лілію Літковську

Свої перші кроки у віті моди Лілія Літковська розпочала 2006 року, створюючи колекції у співпраці з іншими молодими дизайнерами. Дизайнерка заснувала власний бренд Litkovskaya у 2009 році. Вже через 4 роки вона увійшла до списку Vogue Talents як одна з найперспективніших молодих дизайнерів світу.

У 2010 році Літковська отримує премію за найкращу постановку в рамках Ukrainian Fashion Week, а в 2011 році визнана журі UFW найкращим дизайнером жіночого одягу. З початком повномасштабного вторгення росії в Україну Лілія Літковська зробила релокацію виробництва до Львова.