Дизайнерка Ізабель Марант вийшла на публіку в синьо-жовтому світшоті на підтримку України
Джерело:інстаграм Isabel Marant
Французька дизайнерка та засновниця однойменного бренду Ізабель Марант підтримала Україну. Вона одягнула синьо-жовтий світшот, який відповідає кольорам нашого державного прапора.
Напередодні у Парижі відбувся показ нової колекції осінньо-зимового сезону бренду Isabel Marant. Після показу дизайнерка вийшла на гостей на уклін у звичайних сірих штанах та синьо-жовтому світшоті.
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У своєму інстаграмі модельєрка опублікувала допис, в якому зазначила, що висловлює підтримку та солідарність народу України.
"Щоб зробити свій внесок у першу гуманітарну допомогу, Фонд ISABEL MARANT ENDOWMENT FUND зробив пожертву УВКБ ООН, Верховному комісару Організації Об'єднаних Націй у справах біженців та ЮНІСЕФ, Дитячому фонду Організації Об'єднаних Націй", – написала модельєрка.
Окрім цього, Ізабель Марант подіум, по якому крокували моделі, освітила в кольори прапора України.
Подіум Isabel Marant освітили в синьо-жовті кольори / Фото з інстаграму бренду
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