Дизайнер та репер Каньє Вест публічно підтримав Україну в своєму інстаграмі

Знаменитий репер та дизайнер бренду Yeezy Каньє Вест публічно підтримав Україну в своєму інстаграмі, за яким стежить 15 мільйонів людей зі всього світу.

Колишній чоловік світської левиці Кім Кардашян влід за іншими знаменитостями, висловив свою підтримку українцям.

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На своїй особистій сторінці в інстаграмі він опублікував скриншот листування з Демною Гвасалією, який активно підтримує українців. Каньє Вест поділився світлиною з синьо-жовтим прапором та голубом, побажавши українцям миру.



Каньє Вест підтримав Україну / Фото з інстаграму дизайнера



Каньє Вест підтримав Україну / Фото з інстаграму дизайнера

Демна Гвасалія – креативний директор брендів Vetements та Balenciaga, є давнім другом Каньє Веста. Вперше грузинському дизайнеру довелося співпрацювати з багаторазовим володарем премії "Греммі" у серпні 2021 року. Тоді Гвасалія відповідав за презентацію студійного альбому Каньє Donda.

Він неодноразово згадував той біль, який принесла йому російсько-грузинська війна у 1990-х роках. Причиною конфлікту стали дії проросійської частини абхазької політичної еліти, спрямовані на від'єднання від Грузії і приєднання до Росії. Тоді Демна змушений був виїхати зі свого міста Сухумі.