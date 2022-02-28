Дизайнер бренду Vetements Демна Гвасалія підтримав Україну та засудив Путіна

Грузинський дизайнер, засновник бренду Vetements та креативний директор бренду Balenciaga Демна Гвасалія підтримав Україну.

Дизайнер відреагував на вторгнення Росії в Україні у своєму інстаграмі. Він змінив головне фото у своєму профілі. Його аватарка зроблена на тлі українського прапора.

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40-річний модельєр опублікував показ бренду Vetements з колекції весна – літо 2019. Він створив куртку в кольорах прапора України з гербом на серці.

Будь сильною, Україно! Ми розуміємо, як важко зараз бути на вашому місці. Ми підтримуємо і підтримуємо Україну перед лицем російської агресії,

– написав Демна Гвасалія.

Весняно-літня колекція бренду Vetements, що була створеною у 2019 році, присвячена дитинству Демни в Грузії та війні.

"Я присвятив цю колекцію Грузії, де ми з братом Гурамом виросли разом у 90-х, і війні, яка сталася там, де ми жили. Я ще раз зіткнувся з цим страхом і болем у цьому шоу. Раніше я не хотів цього згадувати і заходити так далеко", – розповів в інтерв’ю Vogue дизайнер.

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Колекція 2019 року дуже особлива для Демни, адже це страшні спогади та травма, яку пережив Гвасалія та його сім’я в 1993 році, коли вони втекли з дому в Сухімі після бомбардувань і терору, здійсненого солдатами-мародерами.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!