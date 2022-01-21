Dior Vibe – наймодніша сумка для щоденних прогулянок: красиві вироби показують інфлюенcери
Джерело:24 канал
Креативна директорка бренду Dior Марія Грація Кюрі під час круїзної колекції в Афінах на 2022 рік представила сумку Dior Vibe, яка стала об’єктом обожнювання модних інфлюенсерів.
Стильний аксесуар настільки сильно полюбився фешионістам та зіркам стрітстайлу, що сумка претендує стати головною it-bag сезону.
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Марію Грацію Кюрі при створенні сумки надихнули архіви бренду та спортивна естетика.
У лінійку увійшли три моделі: Bowling циліндричної форми, її зменшена версія Jumbo, а також Hobo, що нагадує півмісяць на короткій ручці-ланцюжку. Сумка представлена у версії із зіркою, що відсилає до талісмана Крістіана Діора.
Також аксесуар довершений лампасами та фірмовою смугою з написом "Christian Dior". Як декор використовується гумова вставка-протектор, яку застосовують на підошві кросівок.
Модні інфлюенсери вже почали активно довершувати свої аутфіти новими моделями сумок. Відома німецька інфлюенсерка Леоні Ганне доповнює сумкою жакет оверсайз, а італійська блогерка доповнює нею своє тепле худі з капюшоном.
Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму
Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму
Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму
Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму
Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму
Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму
Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму
Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму
Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму