Dior Vibe – наймодніша сумка для щоденних прогулянок: красиві вироби показують інфлюенcери

Креативна директорка бренду Dior Марія Грація Кюрі під час круїзної колекції в Афінах на 2022 рік представила сумку Dior Vibe, яка стала об’єктом обожнювання модних інфлюенсерів.

Стильний аксесуар настільки сильно полюбився фешионістам та зіркам стрітстайлу, що сумка претендує стати головною it-bag сезону.

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Марію Грацію Кюрі при створенні сумки надихнули архіви бренду та спортивна естетика.

У лінійку увійшли три моделі: Bowling циліндричної форми, її зменшена версія Jumbo, а також Hobo, що нагадує півмісяць на короткій ручці-ланцюжку. Сумка представлена у версії із зіркою, що відсилає до талісмана Крістіана Діора.

Також аксесуар довершений лампасами та фірмовою смугою з написом "Christian Dior". Як декор використовується гумова вставка-протектор, яку застосовують на підошві кросівок.

Модні інфлюенсери вже почали активно довершувати свої аутфіти новими моделями сумок. Відома німецька інфлюенсерка Леоні Ганне доповнює сумкою жакет оверсайз, а італійська блогерка доповнює нею своє тепле худі з капюшоном.



Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму



Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму



Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму



Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму



Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму



Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму



Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму



Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму



Улюблена сумка інфлюенсерів – Dior Vibe / Фото з інстаграму