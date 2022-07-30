День вишивки в Україні: що означають найпопулярніші орнаменти на сорочках

30 липня відзначають Всесвітній день вишивки, яка часто спостерігається на різноманітних елементах одягу та аксесуарів. За кілька тижнів українці святкуватимуть День Незалежності. Всією країною ми одягнемо наші традиційні вишиванки, тож до Дня вишивки розповідаємо вам про найпопулярніші орнаменти на сорочках.

Всесвітній день вишивки був створений членами Шведської Гільдії вишивальниць. Вперше його відзначили 30 липня 2011 року, тож це свято ще досить молоде, зазначає 24 канал.

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Вишивка – це вид декоративно-прикладного мистецтва, в якому узор та зображення виконуються голкою вручну або за допомогою вишивальної машинки на різних тканинах.

Наші українські вишиванки багаті своїми узорами, тож розповідаємо вам про найпопулярніші з них.

Що означають геометричні орнаменти на вишиванці

Квадрат символізує досконалість, гармонію, порядок. В українській традиції є одним із символів землі. Духовно квадрат символізує Матерію, а коло – символ досконалості.

Ромб пов`язують із плодючістю людини і землі. Він складається із двох трикутників, які символізують чоловіче і жіноче начало. Ромб із крапкою посередині означає засіяне поле, яке для наших предків дорівнювало добробуту і достатку.

Коло символізує енергію, безперервність життя і вічність. Коло як сонце із променями, що виходять на зовні, дарує силу та енергію. Водночас промені, обернуті всередину – навпаки забирають енергію, таке коло може символізувати пустоту.

Що означають рослинні орнаменти на вишиванці

Калина – це символ життя, крові, вогню. Також калина означає материнство: кущ — сама мати; цвіт, ягідки — діти. Це уособлення дому, батьків, усього рідного.

Гілки дуба вишивали на чоловічих сорочках як прообраз Перуна – бога блискавки і грому.

Гілки винограду – це радість і краса створення сім’ї.

Мак вишивали на сорочках, щоб захиститися від злого ока.



Значення орнаментів на вишиванках / Інфографіка 24 каналу

Що означають на вишиванці сварга, хрест та зорі

Дерево зображає корінням – минуле, стовбуром – сучасне, кроною – майбутнє. У ньому водночас закладено істину єднання трьох світів та образ роду, продовження життя.

Серце найчастіше вишивали на весільних сукнях для щасливого сімейного життя.

Зорі – це оберіг від зла і негативу, захищає від хвороб і безсилля.

Шеврони – це подібні до трикутника фігури, однак вони не мають основи (незамкнуті). Шеврон із точкою перетину ліній вгорі вважається одним із найдавніших орнаментальних знаків, що зустрічався ще у малюнках палеоліту і означав гору або землю. Означають жіночу та чоловічу матеріальну сутність.

Хвилясті лінії означають плинність часу та циклічний рух сонячного диска.

Хрест колись та досі є оберегом від злих духів. Прямий хрест на вишиванці – символ Творця, Сонця чоловічого начала; косий хрест – жіноче начало, Місяць.

Сварга – символ домашнього вогнища та родинного щастя.

Восьмипроменева зірка або повна рожа - поєднання жіночого і чоловічого начал, що дає життя усьому. Цей символ часто називають Зіркою Богородиці і вишивають на іконах Діви Марії.

Безконечник зображає життєвий шлях і водночас є символом вічного буття. Безконечником найчастіше прикрашали чоловічі сорочки, символізуючи на них силу і життєву енергію.



Значення орнаментів на вишиванках / Інфографіка 24 каналу