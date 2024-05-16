Мей Маск, королеви та інші зірки: хто зі світового бомонду носить українські вишиванки

Українська вишиванка, з неймовірним багатством орнаментів та глибиною символізму, давно вийшла за межі звичайного етнічного одягу України і стала світовим трендом. Її красу та величність визнають не лише в Україні, а й далеко за її межами. Сьогодні, у Всесвітній День вишиванки, ми розповімо про світових зірок, у гардеробі яких можна знайти нашу традиційну вишивку.

Відомі актори, співаки, топмодель та інші знаменитості з радістю обирають вишиванки для урочистих заходів, фотосесій та повсякденного життя. Їхні образи свідчать про щире захоплення українською культурою та прагнення долучитися до популяризації української спадщини у світі. Більше у матеріалі Fashion 24.

До слова У символічній сорочці: Олена Зеленська привітала українців з Днем вишиванки

Демі Мур

61-річна голлівудська акторка, неодноразово з'являлася на публіці у вишиванках. На фотовиставку Александра фон Бісмарка зірка одягла жовту вишиту сукню від українського бренду Vita Kin. Це вже не вперше її можна помітити у вишитті – у стрічці "Сліпець" Демі також позувала у сукні від Кін. Акторка обирає як класичні моделі, так і сучасні інтерпретації традиційного одягу.

Діта фон Тіз

Американська модель, яку ще широко визнають як "Королеву бурлеску" і вона відома своїми нео-бурлескними виставами, які поєднують стриптиз з елементами кабаре, театру та моди. Фон Тіз є активною прихильницею бодіпозитиву та самовираження. Вона висловлювалася проти сексуалізації жінок у ЗМІ та закликала жінок приймати свої тіла. На її особистій сторінці в інстаграмі часто можна побачити фото, де зображена в одязі української дизайнерки Віти Кін.

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс вважається однією з найуспішніших актрис свого покоління. Вона здобула численні нагороди за свою роботу, включаючи премію Оскар, дві премії BAFTA. Кетрін неодноразово публічно одягала вишиванку, щоб продемонструвати свою підтримку Україні. Вона публікувала фотографії у вишиванці в соціальних мережах, з'являлася в ній на публічних заходах. На її сторінці в інстаграмі є фото, на якому позує у вишиванці від українського бренду Vita Kin.



Кетрін із чоловіком у вишиванці Vita Kin / Фото з інстаграму зірки

Мелані Тьєррі

Відома французька акторка та модель, яка здобула визнання як на батьківщині, так і за її межами. Мелані, як і багато інших французьких акторів, використовує свої соціальні мережі, щоб висловити солідарність з Україною. Її зусилля допомагають продемонструвати підтримку українському народу та згуртувати світову спільноту. На Каннському кінофестивалі-2016, вона була одягнена у чудову вишиту сукню українського бренду Vita Kin.



Клаудія Шиффер

Німецька супермодель Клаудія Шиффер публічно висловила свою підтримку Україні з початку російського вторгнення у 2022 році. Вона засудила агресивні дії Росії та назвала їх "злочином проти людства". В інстаграмі March11 є фото, де вона красується у вишиванці бренду.

Мей Маск

Мама Ілона Маска, успішна жінка та людина, що надихає, яка досягла успіху в багатьох сферах. Вона є зразком для наслідування для жінок у всьому світі. Мей Маск демонструє свою підтримку Україні, носячи одяг українських брендів та використовуючи українську символіку. Наприклад, вона з'являлася на публічних заходах у вишиванці, а також публікувала фотографії з синьо-жовтим прапором.

Адель

Відома британська співачка, авторка пісень і музикантка. Її вважають однією з найуспішніших та найвпливовіших артисток 21 століття. Її музика характеризується потужним вокалом, душевними текстами та поєднанням жанрів соулу, R&B та поп-музики. Адель також пожертвувала мільйони доларів на різні благодійні організації, включаючи Червоний Хрест, Британський фонд допомоги дітям та ЮНІСЕФ. В українській вишиванці співачка з'явилася на обкладинці Vogue у 2016 році.



Співачка Адель у вишиванці / Фото Vogue

Келлі Осборн

Британська співачка успішна телеведуча, авторка пісень та модельєрка. Вона відома своїм бунтарським духом та відвертістю. Вона також бореться за права ЛГБТ та жінок. У своєму інстаграмі опублікувала у 2016 році фото в вишиванці від української дизайнерки Юлії Магдич з підписом: "Люди можуть подумати, що вся мода зосереджена у Нью-Йорку, але я поклала своє око на українське. Не можу повірити, що я перша знаменитість, яка приміряла одяг Юлії Магдич. Запам'ятайте, Юлія стане наступною великою людиною у світі моди".



Келлі Осборн у сукні Юлії Магдич / Фото з інстаграму Келлі

Та не лише зірки можуть похизуватись любов'ю до української вишивки. Представники королівських родин теж дуже полюбляють це традиційне українське вбрання.

Королева Йорданії – Ранія

Її Величність отримала численні нагороди за свою діяльність, включаючи Премію принца Астурійського за згоду та гуманітарну діяльність, Премію ООН за права людини та Премію "Жінка року" Близького Сходу. Її найчастіше можна побачити у вишитих сукнях або сорочках. Вона неодноразово одягала вишиванки на офіційні заходи, демонструючи свою підтримку Україні та її культурі.

Нідерландська королева Максима

Королева Максима відома своїм інтелектом, дотепністю та елегантністю. Вона також є прихильницею прав жінок та соціальної справедливості. Королівська родина Нідерландів у 2023 році прибула до Саби, в рамках Карибського туру. Для цього візиту королева обрала сукню-вишиванку "Океан" від FOBERINI.

"Дуже пишаємось тим, що маємо змогу знайомити світ з українською культурою, особливо у такі складні часи. Дякуємо Королівській родині за те, що ще раз привернули увагу світу до України!", – кажуть представники бренду.



Королева у сукні-вишиванці "Океан" / Фото з сайту бренду

Королева Іспанії Летиція

До того, як стати королевою, Летиція працювала успішною журналісткою та телеведучою в Іспанії. Королева Іспанії Летиція вразила публіку на щорічній церемонії нагородження письменників та видавців дитячої та юнацької літератури El Barco de Vapor, з'явившись у вишуканій вишиванці українського бренду Etnodim. Цей сміливий та елегантний вчинок королеви Летиції не лише привернув увагу до української культури, але й продемонстрував її відданість підтримці України в час війни.



Королева Летиція у вишиванці / Фото Vogue

Це далеко не повний перелік світових зірок, які приєдналися до шанувальників української вишиванки. Та все ж їхні образи – це не просто данина моді, це свідчення поваги до українського народу та його багатої культурної спадщини.