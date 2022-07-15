У день удару по Вінниці: модель Ірина Шейк опублікувала фото з буквою "Z"

Супермодель Ірина Шейк вляпалася у скандал. У день ракетного удару по Вінниці знаменита модель підписала своє фото із закінченням на букву "Z", що є символікою рашистів.

Літера "Z" є символом вторгнення російських окупантів в Україну. Кремлівська свастика вже 142 дні зображена на військовій техніці, яка перебуває на території України.

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Пропагандистську літеру "Z" привласнили цивільні росіяни, які підтримують Путіна та вторгнення росії на територію України. У соцмережах вони цинічно радіють, коли обстрілюють українські міста, а від ракет гинуть мирні українці.

Однак Ірину Шейк це не збентежило, тож вона нагадала всім, що є росіянкою у досі цинічний та дивний спосіб. У день коли окупанти вчинили черговий терористичний акт у Вінниці, модель показала своїй багатомільйонній аудиторії, як париться у російській лазні та їсть салат олів’є. Модель підписала фото словами "Russianzz on Wednasday" (Росіяни в середу)".



Інстаграм-сторіз Ірини Шейк 14 липня – в день терористичного акту у Вінниці



Інстаграм-сторіз Ірини Шейк 14 липня – в день терористичного акту у Вінниці

Після такого підпису мережу сколихнуло обурення щодо моделі. Ймовірно, Ірина Шейк, яка багато років живе та працює в США, підтримує війну та геноцид українців, до якого безжально вдаються рашисти.

Багато користувачів у твіттері зазначили, що Ірина Шейк співпрацює з всесвітньовідомими модними брендами, такими як Burberry, Jean Paul Gaultier та Ivy Park.

"Я дуже сподіваюся, що ці бренди переглянуть співпрацю з нею, коли Росія використовує Z, щоб вбивати українців", – написала у Twitter журналістка Марія Романенко,

"Уявляєте, якби 11 вересня хтось підтримав "Аль-Каїду", – зауважив інший користувач Twitter.

Обурені користувачі публікують у твіттері моторошливі кадри вчорашнього обстрілу Вінниці з закровавленим дитячим візочком та відірваною ногою матері, щоб привернути увагу світу до цинічості росіян, а саме – Ірини Шейк. Рашисти завдали удару по місцю, де завжди людно. Внаслідок удару загинуло 23 людини, з них 3 – діти.

Кілька років тому Шейк оскандалилася через домашнє фото на якому позувала лежачи на дивані з книжкою в руках. Модель читала книжку автора Леоніда Млечина "Путін".

Зауважимо, що Ірина Шейк, яка довгий період притримувалася нейтральної позиції, на початку березня висловила свою підтримку Україні та закликала долучитися до фінансової підтримки українцям, які постраждали від вторгнення російських військових.

"Ні війні. Я жертвую кошти ЮНІСЕФ та Українському товариству Червоного Хреста. У моїх сторіз ви знайдете посилання для пожертвування. Перерахуйте стільки, скільки зможете. Молюся за те, щоб настав мир", – написала Ірина Шейк.