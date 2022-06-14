День блогера: наймодніші українські інфлюенсерки, які навчать вас стильно одягатися

14 червня інфлюенсери святкують День блогера. Висвітлювання свого життя в мережі вже давно перестало бути просто хобі, а перетворилося в найпопулярнішу професію, яка приносить блогерам славу, впізнаваність та чималий заробіток. Fashion 24 розповідає про наймодніших блогерок України, які надихають своїм стилем багатьох модниць.

Вперше блогери відзначили своє професійне свято у 2004 році. Тоді 500 особистостей з 40 країн вперше об'єдналися і вирішили, що їм потрібне своє свято, яке стало символом дружби і солідарності між людьми, які ведуть блоги в усьому світі.

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Блогер – це людина, яка самостійно веде свій інтернет-щоденник, у якому регулярно розповідає про події свого життя, ділиться фотографіями та висловлює свої думки. В інстаграмі є чимало блогерів, які ведуть свою сторінку у спортивній, кулінарній, розважальній, модній чи lifestyle тематиці.

Вони красиві, стильні, багаті та успішні – так виглядають українські блогери, які транслюють своїй аудиторії позитивні сторони свого життя.

Стильні інфлюенсерки найпершими підхоплюють тренди та доносять їх своїм читачам. Вони щодня демонструють повсякденні аутфіти, якими надихають тисячі модниць. Сьогодні fashion-блогери задають стандарти краси та є справжніми іконами стилю.

Багато українських блогерів співпрацюють з всесвітньо відомими брендами, з’являються у перших рядях на модних показах та навіть мають власні бренди одягу чи аксесуарів. Fashion 24 знайомить вас з найпопулярнішими fashion-блогерами України, чиї образи копіюють мільйони.

Тетяна Парфільєва

27-річна Тетяна Парфільєва – відома блогерка, яка привертає увагу підписників миловидною зовнішністю та стильними образами. Інфлюенсерка показує у своєму профілі щоденні аутфіти в інстаграм-сторісах та публікує кадри у трендовому вбранні. Нерідко дівчина демонструє парні образи зі своїм чоловіком, які також можна взяти на замітку.

Тетяна має власний бізнес – бренд CHER'17, який в перші тижні війни перекваліфікувався для пошиття одягу військовим. Замість модних речей бренд відшивав флісові кофти та балаклави. Окрім того, засновниця бренду запровадила чудову ініціативу, передаючи від кожної покупки клієнтів з патріотичного дропу – одну річ для ЗСУ.

Діана Мілканова

24-річна модна блогерка Діана Мілканова після закінчення школи в Україні переїхала в Польщу. У Варшаві дівчина вступила в університет і вже звідти вирішила вести модний блог. У 2015 році Діана створила свій ютуб-канал, у якому розповідала про повсякденне життя та секрети стилю і краси. Зараз там налічується понад мільйон підписників.

Окрім цього, особливу популярність модниця здобула в інстаграмі. Діана має чудовий смак в одязі, тож демонструє прихильникам стильні образи для будь-яких подій.

Інфлюенсерка безліч разів потрапляла в хроніки стрітстайлу на Тижнях моди у Мілані, співпрацює з багатьма світовими брендами та активно розвиває власний бренд одягу Diana Milkanova.

Тетяна Коздаєва

Блогерка з Івано-Франківська заснувала сторінку в інстаграмі у 2017 році. Її блог поєднує в собі модну індустрію, сферу краси та подорожі. У 2019 році Тетяна була визнана найвпливовішим "Інфлюенсером року" на думку експертів Європейського Союзу.

Інфлюенсерка співпрацює з великими світовими брендами (LVMH group, Dior, YSL, Givenchy, Tom Ford, Bulgari, Guerlain, Estée Lauder). Також вона регулярно відвідує Тижні моди по всьому світу і часто є гостею front row на таких показах, як Max Mara, Sport Max, Philipp Plein, Alberta Ferretti і інших.

Блогерка може похизуватися власним брендом The Kode, який налічує в собі трендові сумки та аксесуари. Під час війни Тетяна створила патріотичну сумку в блакитно-жовтому кольорі, виручені кошти з якої відправляє на потреби ЗСУ.

Аліна Френдій

Аліна Френдій – відома блогерка з Тернополя. Дівчина знається на стилі, тож зацікавила аудиторію своїми модними аутфітами. Цього року інфлюенсерка пройшла курс стиліста, тож тепер ще більше ділиться з підписниками модними образами.

Окрім цього, Аліна Френдій – засновниця, дизайнер та креативний директор українського бренду одягу ТОТЕ. Молода мама, дружина та успішна бізнесвумен втілила своє бачення сучасного мінімалістичного стилю у колекціях, які полюбилися українським модницям з першого погляду.

Аліна Френдій перераховує кошти з продажів бренду Tote і Coosh на потреби ЗСУ. Нещодавно інфлюенсерка провела благодійну лекцію у Варшаві на тему "Особистий бренд у соцмережах". Зібраних 170 тисяч гривень перевели на допомогу ЗСУ.

Ніка Гук

Засновниця бренду HUKH, стилістка та волонтерка Ніка Гук добре знається на стилі та моді. До війни її інстаграм-сторінка була всіяна цікавими образами та модними порадами. Ніка Гук є власницею школи стилю у Львові SELFISH School та навчить всіх охочих віднайти свій стиль та гармонійно поєднувати речі між собою.

Марина Мартинів

Марина Мартинів - персональний та fashion стиліст, засновниця online-школи "Pump your style. Studio", організатор майстер-класів та fashion журналіст. У інстаграм-профілі Марини ви знайдете цікаві аутфіти для буденних та святкових виходів, а також зможете почерпнути для себе чимало цікавих стилістичних фішок.