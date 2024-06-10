Демі Мур зачарувала образом у трендовому вбранні: розкішні фото

Останні кілька місяців мережу підривають розкішні виходи акторки Демі Мур. Знаменитість вчергове привернула до себе увагу бездоганним образом. Довговолоса красуня одягнула жилетку та штани, підкоривши прихильників стильним образом.

Демі Мур тісно співпрацює зі стилістом, тому кожен її аутфіт просто неможливо оминути увагою. Акторка повністю змінила стиль і почала носити наймодніші речі сезону. Тепер красуня постійно робить світлини у вибухових образах.

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Стиліст підбирає для Демі Мур вбрання, яке вигідно підкреслює її фігуру. Останні місяці 61-річна акторка дає фору наймоднішим дівчатам.

Розкішний look Демі Мур

На прем’єру документального фільму в кінотеатрі "Трайбек", що у Нью-Йорку, Демі Мур прийшла у костюмі від бренду Schiaparelli. Це вбрання з колекції прет-а-порте весняно-літнього сезону.

Акторка одягнула білу вкорочену жилетку з коміром, яку поєднала широкими штанами. Жилетка була доповнена золотистими ґудзиками, а штани – кількома золотими заклепками.

Найцікавішим акцентом в образі стало взуття. Демі Мур одягнула білі сланці з імітацією золотих пальців на нозі. Найчастіше акторка любить довершувати образи випрямленим волоссям, втім цього разу постала в стильних кучерях, а look доповнили масивні золотисті сережки.

Зазначимо, що схоже вбрання цього сезону є доволі популярним. Обирайте для себе денімові жилетки та широкі джинси та поєднуйте з кросівками чи взуттям на підборах. Також не забувайте про класику – костюмну жилетку та палаццо, які є втіленням естетики Old Money.