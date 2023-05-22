Вишиванки на останній дзвоник: список магазинів з найкращими виробами для школярів

Наприкінці травня школярі традиційно святкували останній дзвоник. Втім завершення навчального року настане пізніше. Через блекаути у війну навчальний процес продовжили і пропонують провести останній дзвоник 16 червня. Де придбати вишиванки для школярів – читайте далі.

Вже незабаром школярі поспішатимуть в школу на останній дзвоник, пише 24 Канал. Це така ж важлива та урочиста подія для школярів, як 1 вересня, втім учні вже готуються не до початку навчального року, а до довгоомріяних літніх канікул.

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Традиційно на останній дзвоник учні одягають шкільну форму, сорочку зі штанами чи блузку зі спідничкою. Останнім часом у моду увійшли вишиванки, тож радимо звернути увагу саме них. В інстаграм-просторі є безліч магазинів, де можна обрати будь-які фасони.

Вишиванка на учнях завжди виглядає святково та вишукано. Школярі обожнюють вишиванки, оскільки вони є найважливішим елементом нашої культури. У час війни вишиванки стали для нас особливо цінними, адже це наш "вишитий код нації". Це предмет гордості для дорослих та дітей.

Дедалі більше батьків хочуть бачити своїх дітей в стінах рідної школи у вишиванках. Зараз молоде покоління із задоволенням носить національний одяг, тож вишиванку учні зможуть одягнути ще багато інших разів – на шкільні свята, державні чи релігійні.

Обирайте вишиванки з натуральних тканин, щоб дитина почувала себе у ній комфортно. Найякіснішими вважаються вишиванки з льону.

18 травня в Україні відзначали День вишиванки, тож, ймовірно, у школярів уже є красива вишиванка. Якщо ж ні – придивіться до нашої добірки та оберіть для себе те, що найбільше сподобається. Ви знайдете чимало вишиванок в різних кольорах та фасонах – як традиційні червоно-чорні моделі, так і ексклюзивні вироби з незвичними техніками, оздобленням чи дизайнерським рішенням.

Пропуємо переглянути вишиванки для родини, старшокласників та дітей молодшої та середньої школи.

Вишиванки для родини

Вишиванки для дітей

Вишиванки для старшокласників