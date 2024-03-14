Де купити пальто навесну: стилістка розповіла про українські та європейські бренди

Модна експертка та стилістка Тетяна Гулевата розповіла прихильникам, де купити якісні та красиві пальта на весняну пору. Вона не лише визначила трендові моделі, але й зазначила артикули, за якими можна віднайти необхідну річ в магазинах.

Тенденції в одязі постійно змінюються, однак фасони пальт здебільшого залишається однаковим. Це має бути довжина міді чи максі та класичного чорного, сірого чи коричневого кольору. Останнім часом актуальними стають короткі пальта, які на певний час відійшли з поля зору, тому радимо починати на них звертати увагу.

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Пальто – це невід’ємна частина весняного чи осіннього гардероба. Це універсальна база, яка зберігає актуальність попри швидкоплинність моди. А ще пальто – це вигідна інвестиція, адже ви будете носити його кілька місяців навесні, восени та навіть взимку, якщо дозволить погода.

Звертайте увагу на пальта оверсайз, вільні моделі з поясом, з масивними плечима, на ґудзиках чи на застібках. Довжина та фасон пальта має поєднуватися з вашим одягом. Подумайте, що саме ви найчастіше одягаєте та підбирайте верхній одяг відповідно до гардероба речей, які у вас є.

Стилістка віднайшла стильні пальта, які можна придбати від відомих брендів:

українського Coosh;

іспанських Zara, Massimo Dutti, Mango;

шведських H&M, СOS;

польського Reserved.

Щоб побачити пальта з артикулами, гортайте праворуч

З чим носити пальта

З пальтом поєднується будь-яке вбрання: водолазки, лонгсліви, світшоти чи навіть худі з капюшонами. На низ одягайте лосини, джинси, штани палаццо та різноманітні спідниці. Доповнюйте свій весняний аутфіт чоботами на підборах, лоферами, кросівками чи балетками.