Де купити костюм за 800 гривень у стилі Old Money: добірка інтернет-магазинів

Костюм повинен бути в гардеробі у кожної дівчини. Це вбрання є доволі функціональним, оскільки здатне не лише створити красивий look за лічені хвилини, але й дозволяє нам розпаровувати жакет з низом – спідницею чи штанами та створювати різноманітні образи.

Після верхнього одягу в хід завжди йдуть жакети у весняний сезон, пише Fashion 24. Це означає, що час задуматися над костюмами, які мають бути в нашому гардеробі.

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Минулого року у моду увірвався стиль Old Money, який продовжує досі бути популярним. Основною ознакою стилю є так звана "тиха розкіш". Вбрання має бути елегантним, вишуканим та дорого виглядати. Всі ці три ознаки можна приписати до костюма, який є певною базою та ніколи не вийде з моди.

Радимо зробити ставку на класичний жакет та штани палаццо зі стрілками. На додаток – обирайте костюм з жилеткою, яка неймовірно вдало доповнить ваш образ. Також ви можете придбати костюм з жилеткою і спідницею плісе. Остання має всі шанси стати найпопулярнішою спідницею сезону, втім обирати треба виключно розмір міні.

Щодо кольорів, то рекомендуємо зупинитися на базових кольорах, які легко поєднуються з іншими відтінками та добре пасують до будь-яких інших поєднань – це чорний, коричневий, синій, сірий тощо.

Окрім класичного костюма Old Money ви також можете звернути увагу на легкий варіант з льону, який складається з вільних штанів та сорочки. Якщо ж хочете зробити look вишуканим, придивіться до жилетки та спідниці міді зі шкіри. Цей матеріал продовжує бути популярним.

Fashion 24 знайшов кілька онлайн-магазинів, які тішать не лише асортиментом й кольорами, але й ціновим сегментом. Вам вдасться придбати для себе костюм від 600 до 900 гривень, а різноманітні фасони дозволять вам обрати для себе щось особливе.

Онлайн-магазини з костюмами на весняно-літній сезон

Маючи у своєму гардеробі костюм, ви завжди будете мати красивий та стильний вигляд, бо це саме те вбрання, яке врятує вас в будь-якій ситуації. Костюм сміливо обирають для якогось святкування чи просто для повсякденної прогулянки. І не забувайте, що ви можете вдаватися до розпаровування та стилізувати костюмний жакет з джинсами, а штани палаццо з жакетом іншого кольору.