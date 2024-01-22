Даша Квіткова вразила голлівудською фотосесією в роликових ковзанах: розкішний образ

Українська інфлюенсерка Даша Квіткова обожнює фотосесії, тож кожного разу з’являється перед глядачами в неймовірних аутфітах. Цього разу білявка постала у досить цікавому образі.

Даша Квіткова завжди бездоганно виглядає, а після розлучення з Нікітою Добриніним, дівчина почала в рази більше уваги приділяти собі, цікавим образам та фотосесіям.

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У Даші чудовий смак щодо вибору вбрання, тож її буденні чи святкові образи виглядають однаково стильно й модно. Не менш чарівними є фотосесії інфлюенсерки, які завжди викликають у підписників фурор.

Образ Даші Квіткової

Для чергової фотосесії блогерка обрала чорний боді, який підкреслював її струнку талію. Його Даша доповнила масивними аксесуарами, які використовуються для суконь чи боді, аби ще більше підкреслити їх красу.

Образ доповнили сріблясті роликові ковзани. Аутфіт у стилі Roller girl Квіткова вирішила доповнити чорною широкою пов’язкою та об’ємною укладкою з кучерями.

Довершили образ довгі сріблясті сережки, чокер з блискітками та ефектний макіяж. Фотосесії у такому стилі часто влаштовують спортсменки, які займаються фігурним катанням.

На образ Даші Квіткової вже відреагували десятки прихильників та навіть українських зірок:

"Бестія";

"Голлівуд! Як тобі пасує така укладка і пов’язка. Розрив просто";

"Космічна";

"Це щось неймовірно. Дуже гарно";

"Неймовірна, як завжди. Даша розрив!".

Також Даша Квіткова з’явилася на обкладинці інтернет-видання Insider. Дівчина дала інтерв’ю та знялася у кількох інших образах разом зі своїм сином Левом.