У рваних джинсах і білому світшоті: Даша Квіткова приголомшила зухвалим аутфітом – фото

Блогерка Даша Квіткова, яка днями офіційно розлучилася з ведучим Нікітою Добриніним, часто публікує в мережі звабливі кадри з фотосесій. Нещодавно дівчина позувала на камеру в білому світшоті та джинсах.

Головною родзинкою образу став спокусливий акцент на трусиках, які Квіткова також продемонструвала в кадрі.

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Звабливий look Даші Квіткової

Блогерка постала перед камерою у рваних джинсах синього кольору, які розстібнула, щоб похизуватися розкішною стрункою фігурою та чорними трусиками. Поєднала такий низ з білим світшотом.

Волосся Даша зібрала у недбалий пучок, залишивши кілька локонів з обох боків, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Нагадаємо, Даша Квіткова після розлучення з Нікітою Добриніним в особистому блозі активно висвітлює тему любові до себе. Вона займається спортом, надихає шанувальниць, а також часто позує в фотосесіях на різну тематику, де демонструє бездоганну фігуру.