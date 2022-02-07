Даша Квіткова опублікувала романтичні фото з останнього побачення на Сейшелах: ефектний образ

Українська блогерка Даша Квіткова потішила шанувальників новою світлиною. Білявка опублікувала фото в елегантній сукні, в якій вона відправилася на романтичне побачення з чоловіком.

Особистий профіль Даші Квіткової наповнений чарівними світлинами з Сейшелів. Блогерка зробила чимало фото в купальниках на узбережжі Індійського океану.

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Зіркова дружина за кілька тижнів перебування в райському куточку неодноразово скаржилася на погодні умови, втім в останні дні перебування на острові зірковій сім’ї таки вдалося насолодитися спекотними днями.

Телеведучий Нікіта Добринін запросив кохану дружину на романтичне побачення, а Даша поділилася з підписниками романтичними світлинами.

Образ Даші Квіткової

Блогерка одягнула корсетне мініплаття з блискітками від українського бренду. Сукня підкреслила струнку талію і ефектну засмагу на тілі. Образ дівчини доповнили сріблясті босоніжки від бренду Kachorovska. Даша тримала їх у руках та позувала на тлі вечірнього неба з рожевими хмарами.

Зіркова дружина доповнила романтичний look сережками-кільцями, намистом з перлин та браслетом на нозі.

Чоловік підловив після останнього побачення на цьому острові. Як неймовірно красиво підкреслює фігуру правильне плаття і туфлі Попелюшки,

– написала Даша в дописі.



Романтичний образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки



Романтичний образ Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки

Прихильники інфлюенсерки, як завжди, засипали дівчину в коментарях приємними словами.