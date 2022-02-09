У чорно-червоних аутфітах: Джоді Комер і Сандра О прийшли на прем'єру серіалу "Вбиваючи Єву"

Вже зовсім скоро глядачі зможуть побачити останній сезон серіалу "Вбиваючи Єву»". Напередодні у Беревлі-Гіллз відбулася прем’єра, на яку головні героїні завітали в цікавих образах.

27 лютого на BBC America відбудеться прем’єра останнього четвертого сезону драматичного трилеру "Вбиваючи Єву", повідомляє 24 канал. Головні героїні Джоді Комер та Сандра О разом зі знімальною групою та обраними зірками переглянули перші серії серіалу.

Дивіться також Адель з'явилася на премії BRIT Awards в сукні від українського бренду Marianna Senchina

Головні героїні для прем’єрного показу обрали чорно-червоні образи. Виконавиця ролі Вілланель у серіалі Джоді Комер одягнула чорні класичні штани та мережевний топ з вирізом від Gucci. Образ білявки доповнювали чорні босоніжки. Акторка вклала волосся у легкі локони та зробила ніжний макіяж.

Виконавиця ролі Єви Сандра О вразила більш ефектнішим образом. Вона приміряла яскраво-червоний костюм з величезним бутоном на жакеті. Зірка приміряла блейзер на оголене тіло і доповнила провокаційний look чорними лакованими туфлями-човниками.



Джоді Комер і Сандра О на прем'єрі серіалу / Фото з Getty Images



Джоді Комер і Сандра О на прем'єрі серіалу / Фото з Getty Images

Що відомо про 4 сезон серіалу "Вбиваючи Єву"

Сюжет "Вбиваючи Єву" заснований на серії шпигунських романів Люка Дженнінгса. В основі історії – британська розвідниця Єва, якій потрібно зловити психопатку-вбивцю Вілланель. У головних ролях – Сандра О і Джоді Комер.

В останньому сезоні на глядачів чекає буде 8 епізодів. Головною сценаристкою 4 сезону стала Лаура Ніл. Це вона працювала над серіалами "Статеве виховання" і "Мій божевільний щоденник".

Творці серіалу не виключають, що після фінального сезону з'являться нові проєкти у вигляді спін-оффів.